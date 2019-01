Lektor om sammenligning af mænd og kvinder i biologi: »Min undervisning bliver ikke lavet om«

Lektor Dean Jacobsen på Biologisk Institut på Københavns Universitet har tænkt sig at fortsætte med at tale om mænd og kvinder i sin undervisning.

Det understreger han overfor Politiken onsdag aften.

»Min undervisning bliver ikke lavet om. Jeg havde ikke seriøst overvejet at tage mænd og kvinder ud af undervisningen. Men jeg vil fremadrettet overveje, hvordan jeg fremfører og italesætter statistikeksemplerne for ikke at krænke og støde nogle studerende«, siger Dean Jacobsen.

Politiken har talt med ham efter, at John Renner Hansen, dekan på Natur- og Biovidenskabeligt Fakultet, tirsdag meddelte på fakultetets hjemmeside, at »undervisningen fortsætter som hidtil«.

Udmeldingen kommer efter, at Dean Jacobsen i mandags kunne fortælle om en episode i december sidste år, hvor en kvindelig studerende, der udtalte sig på vegne af sit hold, under en evaluering af hans statistikkursus forklarede, at »nogle studerende« mente, at hans kønsopdelte statistik af mænd og kvinder var upassende.

Årsagen var, at de studerende, der ikke kan identificere sig som mænd eller kvinder, kunne føle sig stødt.

Den er nyttig, fordi den her sag er afstedkommet af, at det har være uklart, hvordan man skulle tolke, hvad der er krænkende, og hvad der ikke er krænkende Dean Jacobsen, lektor på Biologisk Institut på KU

Det vakte efterfølgende stor debat, at Jyllands-Posten i mandags berettede, at »derfor retter han (Dean Jacobsen, red.) nu ind for ikke at krænke nogen«. Men Dean Jacobsen kalder det en misforståelse, at han skulle have planer om at ændre sin undervisning og er derfor glad for opbakningen fra dekanen.

Han mener, at der har været brug for meldingen fra John Renner Hansen, da det har været uvist, hvad der berettigede en klage over krænkelser.

»Den er nyttig, fordi den her sag er afstedkommet af, at det har være uklart, hvordan man skulle tolke, hvad der er krænkende, og hvad der ikke er krænkende«, siger han.

I biologiens verden bliver vi fysisk set født som enten han- eller hunkøn John Renner Hansen, dekan på Natur- og Biovidenskabeligt Fakultet på Københavns Universitet

56-årige Dean Jacobsen har undervist i biologi i næsten 30 år på Københavns Universitet (KU), hvor han bl.a. underviser i statistikkurset for studerende ved Biologisk Institut.

Dean Jacobsen har fortalt til Jyllands-Posten, at han har fundet tre tilfælde i sine forelæsninger i løbet af semestret, hvor han har brugt statistikeksempler med mænd og kvinder. Det ene eksempel forklarede, at antallet af venstrehåndede er forskelligt hos mænd og kvinder. I det andet eksempel bedte han sine studerende om at regne på antallet af mandlige og kvindelige chefer samt kvalifikationer hos mænd og kvinder for at undersøge, hvorvidt der er tale om kønsdiskrimination. Og slutteligt bedte Jacobsen sine studerende undersøge højden hos mænd og kvinder ved at sammenligne med højden på undervisningsholdet.

Det er disse eksempler, der for »nogle studerende« kunne virke upassende. Men de forbliver i undervisningen fastslår dekanen. John Renner Hansen understreger, at biologistuderende på Københavns Universitet fortsat vil blive undervist i køn samt møde eksempler, hvor køn indgår, i Dean Jacobsens statistikeksempler.

»I biologiens verden bliver vi fysisk set født som enten han- eller hunkøn, og vi vil derfor fortsætte med at bruge relevante eksempler, som de studerende kan forholde sig til i undervisningen«, siger John Renner Hansen i pressemeddelelsen.

Dekanen understreger dog, at der ikke er tale om en officiel klage, men en kommentar på undervisningen til lektor Dean Jacobsen.