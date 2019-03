Partitjek: Er forskelle i skolestart et problem?

S: Giv forældre mere ansvar

»Vi skal ændre det sådan, at forældrene har et større ansvar, i forhold til om børn skal senere i skole. Det er jo sådan, at nu er det kommunalbestyrelsen og skolen, der har det sidste ord. Vi tror sådan set, at der er nogle, der kan have gavn af at starte senere«, siger partiets undervisningsordfører, Annette Lind.

»Der er da ingen tvivl om, at det også skal veje tungt, hvad de fagprofessionelle siger. Men jeg synes, at forældrene skal have det sidste ord«, uddyber hun.

Dansk Folkeparti: Op til kommunerne

»Det er op til kommunerne at lave prioriteringerne, og det er også dem, der skal prioritere normeringerne. Så hvis man synes, normeringerne er for dårlige, eller hvis man tror, der er et problem med sen skolestart, skal man jo tage det op med de kommunale byrådsmedlemmer«, siger børneordfører Pernille Bendixen.

Venstre: Fornuftigt med lokal frihed

»I regeringen mener vi, det er fornuftigt, at der i de enkelte kommuner er frihed til at træffe afgørelser om skoleudsættelse. Det gør vi ikke af hensyn til kommunernes økonomi, men fordi vi mener, at det skaber de bedste forudsætninger for at gøre, hvad der er bedst for det enkelte barn«, forklarer undervisningsordfører Anni Matthiesen i et skriftligt svar til Politiken.

Hun understreger samtidig, at kommunerne allerede er forpligtet til i samarbejde med forældrene at lave en individuel vurdering i sager om udsat skolestart.

Børn, der ikke er skoleklar, bliver indadvendte eller forstyrrer

EL: Sidste ord til forældrene

»Det kunne tyde på, at de økonomiske motiver, der kunne være til at have en dårlig normering, flytter med i forhold til spørgsmålet om at udskyde skolestarten. Det, vi har slået til lyd for, er, at forældrene skal have mulighed for at have det sidste ord i forhold til tidlig skolestart«, siger undervisningsordfører Jakob Sølvhøj.

Liberal Alliance: Bliv enige lokalt

»Vi mener ikke, at forældre skal have ret til selv at vælge, hvornår deres barn skal i skole, fra Christiansborg. Men det er helt afgørende, at man lokalt bliver enig i en dialog med forældrene«, siger børneordfører Laura Lindahl.

I Liberal Alliance vil man gerne skrue på reglerne, så forvaltningen skal begrunde, hvis de afviser forældrenes ønske om sen skolestart for deres barn.

»Der skal man kunne redegøre for, hvad der er det fagligt bedste for barnet. Det vil sige, at man ville komme ud over, at det ikke kan handle om et økonomisk hensyn for kommunen«.

Alternativet: Et stort problem

»Kommunerne kigger ikke på børnenes behov. De lægger deres budgetter for næste år, og så kigger de på: Vil vi bruge nogle penge på det her eller ej? Og hvis der så står nul, er det nok ret svært for et barn at få lov til at få udsat skolestart. Så vi ser det som et stort problem«, siger undervisningsordfører Carolina Magdalena Maier og foreslår:

»Det skal være forældrene, der er har den sidste beslutningskompetence, i forhold til om børn skal starte et år senere i skole eller ej«.

Radikale Venstre: 4.500 flere pædagoger

»Vi vil have 4.500 flere pædagoger i vores vuggestuer og børnehaver, og vi vil give forældre ret til at bestemme, hvornår deres børn skal starte i skole. Så det ikke er kommunens økonomi, der bestemmer, men så børn starter i skole, når de er klar til det«, siger undervisningsordfører Lotte Rod.