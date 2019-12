»En iPad er ikke et universalmiddel«: Minister vil have færre skærme og flere bøger i skolen

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Når hele klassesæt med bøger køres på forbrændingen, og elever går i skole uden en eneste bog i tasken, er den digitale begejstring i skolen gået for vidt.

Det mener børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkranz-Theil (S), som nu vil tage intiativer til, at eleverne møder flere bøger og færre skærme i skolen.

»Der er brug for almindelig sund fornuft, når det gælder digitalisering. Der er vi måske blevet lige lovlig begejstrede ved tanken om, hvor smart digitaliseringen er. Det er den måske ikke alligevel«, siger Pernille Rosenkranz-Theil.

»En iPad er ikke et universalmiddel mod al ondskab i verden. Den kan bestemt noget, men der er meget andet, den ikke kan«.

Undervisningsministeren henviser til undersøgelser, der viser, at de digitale læremidler gavner mest i undervisningen, når de kombineres med bøger og tekster på papir. Hun mener, at udviklingen er gået for vidt, når nogle skoler har såkaldt portalundervisning med eksempelvis e-bøger og digitale læringsredskaber i 85 procent af skoletiden.

»Det går altså ikke, at skoler smider bøgerne ud, fordi de udelukkende vil bruge digitale læremidler og e-bøger i undervisningen. For det ikke er den rigtige vej at gå«, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Derfor indkalder hun nu repræsentanter fra Kommunernes Landsforening, lærere og it-udbydere for i fællesskab at sikre en bedre balance mellem computere og bøger.

Hos Danmarks Lærerforening er formanden for undervisningsudvalget, Jeanette Sjøberg, positiv over for ministerens initiativ.

»Det er svaret på en bøn, lærere har haft længe. Vi kan se, at den danske folkeskole i de senere år er blevet digitaliseret. Der skal også være plads til variation og til bøger, og det er helt afgørende for elevernes motivation«, siger Jeanette Sjøberg.

Får helt ondt i maven

Ifølge Pernille Rosenkrantz-Theil udspringer en del af problemet i, at indkøb af de digitale læremidler i nogle kommuner er blevet centraliseret hos forvaltningen. Det har betydet, at skolerne og lærerne har fået begrænset deres frihed til selv at vælge læremidler.

»Det hænger sammen med de it-portaler, der bliver brugt på skolerne. Det, lærerne kalder portalundervisning. Alene ordet portalundervisning kan give mig helt ondt i maven. Jeg har hørt flere lærere sige, at det giver meget begrænset frihed i forhold til at vælge undervisningsmaterialet«, siger undervisningsministeren.

Formanden for Kommunernes Landsforenings børne- og undervisningsudvalg, Herlev-borgmester Thomas Gyldal Petersen (S), er enig med ministeren i, at der en udfordring på det digitale marked, fordi få udbydere på markedet betyder, at der ikke er nok materiale at vælge mellem.

»I de 22 år, jeg har været med, er vi af skiftende finansministre blevet bedt om at effektivisere vores indkøb. Bagsiden af den medalje er jo reduceret udbud. Dertil kommer, at digitale læremidler er dyre«, siger Thomas Gyldal Petersen.

Han mener, at det i udstrakt grad bør være op til den enkelte lærer, hvor meget digitaliseringen skal fylde i undervisningen.

»KL’s udgangspunkt har aldrig været, at digitalisering af undervisningen har været et mål i sig selv. Men digitale læremidler er en naturlig del af en moderne folkeskole i kombination med alle de andre undervisningsmaterialer. Det er den enkelte lærers fagprofessionelles dømmekraft, der skal afgøre, hvordan materialerne skal bruges«.

For nylig kom offentliggørelsen af den første store internationale undersøgelse af, hvordan skolebørn påvirkes af at læse digitalt. En af konklusionerne i den såkaldte ePirls-undersøgelse var, at elever i de små klasser får mindre lyst til at læse, når papir og bøger erstattes af iPads og læringsplatforme.

Undersøgelsen viste blandt andet, at antallet af elever i de danske 4. klasser, der læser mindre end 30 minutter om dagen uden for skolen, er steget fra 50 procent i 2011 til 60 procent i 2016. Antallet af elever, der siger, at de nyder at læse, er også faldende.