Forsker bag underskriftindsamling om sexisme: Jeg havde på en måde håbet, at ingen ville skrive under

Fakta

Sådan gjorde vi

En initiativgruppe på 16 kvindelige forskere har indsamlet 689 underskrifter fra kvinder og mænd i dansk forskning. De skriver under på, at de har været udsat for eller været vidne til sexisme i den akademiske verden.

Initiativgruppen har desuden indsamlet 771 vidnesbyrd fra kvinder og enkelte mænd og nonbinære personer i perioden 2.-7. oktober om enten selv at have oplevet eller bevidnet sexistisk adfærd i forskningsverdenen. Nogle står bag flere vidnesbyrd, andre har ikke ønsket at skrive under med navn på underskriftindsamlingen, men vil gerne dele en oplevelse anonymt. Politiken har læst vidnesbyrdene og bringer et uddrag i forkortede versioner.

Vidnesbyrdene er anonyme, men Politiken kender til identiteten bag de vidnesbyrd, vi bringer, men vi har ikke efterprøvet dem journalistisk. Nogle er nye, andre er ældre eksempler. Initiativgruppen agter at publicere alle vidnesbyrd senere i deres fulde form.

Vis mere