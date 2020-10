Dansk lektor udtrykte støtte til dræbt fransk lærers brug af Muhammed-tegningerne. Og så brød helvede løs

Livet kan forandre sig hurtigt på en tilfældig lørdag i oktober. Det har en lektor ved en københavnsk institution for videregående uddannelse erfaret på den hårde måde de seneste dage. Egentlig havde hun aldrig gået højt op i Muhammedsagen eller været særlig aktiv på de sociale medier.

»Jeg er lidt af en amatør på Facebook og bevæger mig ikke særlig tit derind«, som hun forklarer Politiken.

Men det ændrede sig efter mordet på den franske skolelærer Samuel Paty, der tidligere på måneden blev offer for at have vist sine elever karikaturerne af muslimernes profet. Det kunne simpelthen ikke være rigtigt, tænkte den danske kollega.

Hun opfattede det ikke blot som et angreb på et enkelt menneske, men på alle underviseres mulighed for at ytre sig.