Opråb fra pædagogerne: Hold jeres børn hjemme, hvis I kan

Mandag vender børnene tilbage i dagplejen, vuggestuen eller børnehaven, mens mange andre institutioner i samfundet er lukket af regeringen som følge af coronasituationen.

Stod det til pædagogernes fagforening, Bupl, burde regeringen have indført nødpasning. Men da det ikke er sket, opfordrer Bupl forældre til at holde børnene hjemme, hvis det er muligt, fortæller Bupl-formand Elisa Rimpler.

»Vi ved, at mange forældre har samfundskritiske funktioner og har brug for at gå på arbejde, og de skal selvfølgelig kunne aflevere deres børn med god samvittighed. Men når det så er sagt, vil der være forældre, som har mulighed for at holde deres børn hjemme – måske i et par timer eller et par dage – og der opfordrer vi til, at de gør det, nu hvor der ikke er nødpasning«, siger Elisa Rimpler.

Personalet er tungt belastet, fordi nogle bliver smittede, mens andre skal testes, hvilket efterlader færre pædagoger. Desuden har daginstitutionerne fået en række nye opgaver under coronakrisen, hvor der blandt andet skal gøres mere rent.

»Vi har flere gange inden jul anbefalet, der skulle være nødpasning, fordi vi kunne se, at tingene spidsede til. Flere steder var det ved at vælte, fordi personalet var belastet«, siger Elisa Rimpler.

Vil have mulighed for at skære i åbningstid

Statsministeren har nævnt, at der et pasningsbehov, og ved at holde daginstitutionerne åbne, gør man det nemmere at lade resten af samfundet køre videre under coronakrisen. Det anerkender Elisa Rimpler, der modsat kræver, at kommunerne har en god plan mandag morgen. Eksempelvis skal det være muligt at skære i åbningstiden eller reducere antallet af børn, hvis personalet bliver for hårdt presset, siger hun.

Selv om regeringen ikke har villet lukke daginstitutionerne, oplyser Børne- og Undervisningsministeriet, at man kan overveje at holde sine børn hjemme.

»Forældre, der har mulighed for det, kan dog overveje at holde deres børn hjemme i en kortere eller længere periode«, skriver ministeriet på sin hjemmeside.

Opfordringen har tilsyneladende allerede givet genklang hos nogle. I hvert fald fortæller den psykologistuderende Noura Sharif til TV 2 Østjylland, at hun holder sit barn hjemme det næste stykke tid.

»Jeg har læst flere steder, at pædagogerne er pressede. Så synes jeg ikke, at jeg kan tillade mig at sende mit barn afsted, når jeg har muligheden for at holde hende hjemme«, siger Noura Sharif.

Bupl mener, at de ansatte i daginstitutionerne bør vaccineres, efter at de sårbare, syge, sundhedspersonalet og plejepersonalet har fået vaccinen. Og stiger smitten i løbet af de kommende dage som følge af en muligvis øget smittespredning over jul, bør regeringen genoverveje sin beslutning.

»Jeg regner med, at sundhedsmyndighederne vil genoverveje, om daginstitutionerne skal forblive åbne, hvis smitten bliver meget værre«, siger Elisa Rimpler.

ritzau