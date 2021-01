Brostrøm om genåbning: De yngste står i første række

Det vides foreløbig ikke med sikkerhed, hvornår skoler, caféer, fitnesscentre og alt det andet, der er lukket på grund af covid-19, slår dørene op igen, men så snart det er forsvarligt, skal de yngste børn sendes tilbage i skole. Det er børnene, der står i forreste række, siger direktør i Sundhedsstyrelsens Søren Brostrøm til DR.

»Det første, vi kigger på, er de små skoleklasser og andre uddannelsesinstitutioner, og noget af det sidste, der kommer, er nok det der med natværtshuse«, siger han.

Politisk beslutning

Hvornår det giver mening, at eleverne begynder i skole igen, vil Søren Brostrøm ikke sige noget om. Foreløbig er det politisk besluttet, at skoler, forretninger, restauranter og idrætsfaciliteter er lukket indtil 7. februar.

Søren Brostrøm forstår, at mange er trætte af coronavirus og de restriktioner, epidemien har medført. Men han understreger, at myndighederne ikke kommer til at tage chancer, når samfundet begynder at genåbne.

»Vi kommer til at lette restriktionerne, når vi synes, at det er forsvarligt. For gør vi alt muligt vildt fra påske og frem til sommer, så epidemien pludselig skalerer igen, har vi ikke vundet noget ved det«, siger Søren Brostrøm.

Det er i sidste ende en politisk beslutning, hvornår skoler og uddannelser, forretningslivet, sportsaktiviteter og restaurationer skal genåbne, men Sundhedsstyrelsen rådgiver politikerne og regeringen om situationen.

ritzau