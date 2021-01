Skoleledere og eksperter: Om ni dage åbner skolen

Nedtællingen for de mindste elever er begyndt. 8. februar åbner skolerne igen for elever fra 0. klasse, og det betyder, at der er ni dage tilbage i hjemmeskolen.

Det er i hvert fald forventningen blandt skoleledere, forskere, politikere og kilder tæt på regeringen, som alle tripper for at få eleverne tilbage. Nogle kilder siger endda, at skolen for de små kan åbne allerede i næste uge for at give eleverne lidt tid sammen før vinterferien midt i februar.