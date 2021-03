Ny plan vil sende kvinderne på Niels Bohr ud i overhalingsbanen

Kønsdiversiteten har ikke ligefrem gennemgået noget kvantespring, siden Niels Bohr Institutet blev grundlagt for 100 år siden. Det er ikke nogen hemmelighed, at fysik er et mandsdomineret felt. Det er det i hvert fald ikke, når man kigger på kønsfordelingen af lektorer og topforskere.

Den er mildest talt skæv på Niels Bohr Institutet, men det er institutleder Jan W. Thomsen parat til at gøre noget ved. Andelen af kvindelige lektorer skal gå fra de nuværende 20,5 procent til 35 procent i 2030. Derudover skal andelen af kvindelige professorer stige fra 13,8 procent til 30 procent i 2030.

»Vi er selvfølgelig interesserede i at få de bedste talenter til nationens fremmeste forskningsinstitution, uanset køn. Vi er nødt til at spejle os i vores omverden«, forklarer Jan W. Thomsen:

»Andelen af kvindelige studerende, som vi har nu, er 35 procent på den sidste del af deres uddannelse. Derfor synes jeg, at det ville være naturligt, at vi spejler os i den population«.

Skridtet har været under opsejling siden juni 2020, men kommer også efter en lang række underskrifter på et opråb om sexisme og vidnesbyrd, der i oktober slog fast, at sexisme foregår i den akademiske verden og er årsag til, at flere kvinder forlader forskningsverdenen. Der blev indsamlet 689 underskrifter fra kvinder og mænd i dansk forskning, som skrev under på, at de havde været udsat for eller været vidne til sexisme i den akademiske verden.