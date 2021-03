Det hænder, at tingene udvikler sig omvendt i forhold til Karl Marx’ berømte beskrivelse af, at historien gentager sig først som tragedie, siden som farce. Når det gælder coronalukningen af de videregående uddannelser gentager historien sig også, men i omvendt rækkefølge: først som farce og siden som tragedie.

Farcen var sidste års nedlukning. Der var universiteter og forskningsinstitutioner stadig lukkede, mens massører, frisører og tatovører havde åbnet for nærkontakt med kunderne. Det førte til mange vittigheder. Selv fik jeg i et irsk radioprogram den utaknemmelige opgave at skulle forklare, hvad i alverden Danmark havde gang i.

Kommer det til gentage sig? Det afgøres af de forhandlinger, som er i fuld gang frem mod skæringsdatoen 23. april. Men allerede nu forventer sektoren genåbning efter påske i så lille et omfang og med så mange restriktioner, at det ikke giver meget studieliv tilbage. Aarhus Universitet har allerede meldt ud, at de først åbner for auditorier efter sommerferien.

Tragedie eller komedie? Det kan i alt fald konstateres, at det ikke er sjovt mere. Studerende keder sig i næsten tragisk omfang og oplever kun en skygge af den uddannelse, de går på. Spørg bare studerende, og du vil møde udtalelser i retning af: Jeg orker ikke mere snak om trivsel, ensomhed og studievejledning. Jeg vil bare have min hverdag tilbage.