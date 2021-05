Partiledere på stribe vil have børn i skole på fuld tid

Mandag aften forhandler partilederne på Christiansborg om den fortsatte genåbning af Danmark efter vinteren og forårets markante restriktioner for at inddæmme smitte med coronavirus.

Fokus er på børnene frem mod den næste planlagte genåbning 6. maj.

Det siger en stribe partiledere på vej ind til forhandlingerne. Skoler, gymnasier og erhvervsskoler er fortsat ikke fuldt genåbnede.

»Børnene skal tilbage i skolen. Det går heldigvis godt med smitten og det er afgørende. At få børnene tilbage i skole er førsteprioritet for os«, siger politisk leder for De Radikale Sofie Carsten Nielsen.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, siger:

»Det vigtigste for os er fortsat at få børnene tilbage i skole fuldt og helt. De skal have deres liv tilbage«.

Også SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, siger, at hendes partis fokus er på at lempe restriktioner for børnenes skolegang.

»Dem, der stadig er derhjemme fra 5. – 8.-klasse, skal tilbage i skole, og vi skal sørge for, at børnene får en spændende sommer med sommerlejre og kolonier«, siger hun.

ritzau