Mangel på plads kan bremse fuld genåbning af skoler fra torsdag

Torsdag ringer det igen ind for alle elever i grundskolen.

Et politisk flertal har natten til tirsdag besluttet at åbne klasselokalerne i fuldt omfang - også for eleverne i 5. til 8. klasse, der ellers kun har haft fremmøde hver anden uge.

Men det er næppe alle skoler, der når at blive klar, lyder meldingen fra Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening.

»Det skal ikke være et kapløb om at blive færdig til klokken 8 torsdag morgen«.

»Bliver man først færdig fredag eller mandag, så klarer vi nok også det«, siger han.

Klasserne skal stadig holdes adskilt

Det er ifølge lærerformanden blandt andet manglende plads, der kan sætte en bremse på planen om at genåbne for alle fra på torsdag.

Det kræver ekstra plads, når man skal sikre, at eleverne af hensyn til risikoen for coronasmitte holdes adskilt klassevist - også i frikvartererne.

»Problemet er, at der er nogle skoler, der har meget lidt plads og ikke så gode udeforhold«.

»De skal måske ud i at benytte faciliteter andre steder end lige præcis på skolen«, siger Gordon Ørskov Madsen.

Fra foreningen af skoleledere lyder samme toner.

»Skolelederne vil bestræbe sig på at være klar til torsdag, men der kan lokalt være udfordringer, som gør, at man fortsætter fjernundervisning et par dage yderligere«, siger Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal.

Der er forståelse hos børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) for, at ikke alle skoler når at blive helt klar til torsdag.

» Det er ikke en konkurrence om, hvem der åbner hurtigst. Det er rigtig vigtigt, at skolerne giver sig tid til at få logistikken på plads«, siger hun til DR.

ritzau