Ny forsøgsordning vil hjælpe nyuddannede i job

Coronakrisen har ikke gjort det lettere at komme ind på arbejdsmarkedet som nyuddannet. Tværtimod. I februar var der 24.000 arbejdsløse dimittender, cirka 3.000 flere end året før. Nu håber regeringen imidlertid, at flere nyuddannede kan komme i beskæftigelse gennem en ny forsøgsordning, der trådte i kraft 16. maj.

Ordningen gør, at dimittenderne det næste halvandet år kan tage i virksomhedspraktik i otte uger frem for fire, som de hidtil har haft mulighed for.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) er »fuldt opmærksom på, at der er mange dimittender, der oplever, at det kan være vanskeligt at finde det første job«. Han formoder, at den nye ordning fører til, at flere får tilbudt arbejde, efter at praktikopholdet er slut, men han har ikke sat et konkret mål for, hvornår forsøget er en succes.