Initiativtager til debatindlæg: »Politikerne går efter manden, ikke bolden. Det er ekstremt problematisk«

Michael Nebeling Petersen, lektor ved Center for Køn, Seksualitet og Forskellighed på Københavns Universitet, er en af initiativtagerne til et debatindlæg i dagens Politiken, hvor 262 forskere beskriver, hvordan politikeres gentagne angreb på navngivne forskere fører direkte videre til chikane og intimidering.

Michael Nebeling Petersen, hvorfor har I skrevet indlægget?

»Vi er dybt bekymrede over den stigende mistænkeliggørelse af vores forskning, vi ser fra enkelte politikerne og nu også fra uddannelses- og forskningsministerens parti, Socialdemokratiet, der tilsyneladende køber Dahls og Messerschmidts præmis, at der er problemer med vores forskning. Det mener vi ikke, der er. Og hvis der var, ville det være rimeligt, at vi fik det at vide på et ordentligt grundlag i stedet for at blive hængt ud på løse påstande i medierne og fra Folketingets talerstol«, siger Michael Nebeling Petersen.