Nye tal afslører, hvad Radikale Venstre kalder en uddannelsespolitisk katastrofe

Ud af de store byer, flere uddannelser og stærkere lokalsamfund. Et bredt politisk flertal stemte i juni for at udflytte tusindvis af uddannelsespladser og oprette en række mindre uddannelsespladser uden for de fire største universitetsbyer.

Men ser man på, hvordan de unge sidste år søgte uddannelse, så er problemet ikke mangel på uddannelsespladser, men mangel på studerende uden for de største byer.

Akademikernes Centralorganisation har foretaget en gennemgang af adgangskvotienterne i og uden for de største byer med udgangspunkt i Uddannelses- og Forskningsministeriets tal fra 2020. Tallene taler deres tydelige sprog: Der er langt flere ledige studiepladser i de mindre studiebyer end i de fire største.