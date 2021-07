Ministeren venter på evaluering af pædagoguddannelse: »Jeg kommer til at tage ret solidt fat i det her arbejde«

Velfærdssektoren kommer til at mangle tusindvis af hænder inden for den kommende fremtid. Antallet af nye studerende på velfærdsuddannelserne er stagneret, og færre søger mod uddannelserne.

Det har fået en række organisationer, herunder Pædagogstuderendes Landssammenslutning, til at efterlyse en samlet national rekrutteringsplan. Forslaget møder opbakning fra flere partier, men uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) vil ikke bruge betegnelsen national rekrutteringsstrategi. Men hun erkender, at det er en fælles opgave at se på rekrutteringen til uddannelserne.

»Der er i hvert fald brug for, at vi i fællesskab arbejder for, at endnu flere har lyst til at gå den her vej. Jeg vil indgå et partnerskab med vores kommuner og regioner for at sikre, at der er praktikpladser nok, og at praktikken fungerer som en del af uddannelserne. Og så vil jeg i tæt samarbejde med alle, der er berørt af uddannelserne, arbejde videre med at gøre lærer- og pædagoguddannelserne endnu bedre, end de er i dag. Jeg tror, at der er mange veje hen til det, og vi skal forsøge at betræde dem alle sammen«.