Akademikere strømmer til ny pædagoguddannelse

Som akademiker er det blevet nemmere at skifte spor og blive pædagog. En ny pædagoguddannelse på Københavns Professionshøjskole kan efter sommerferien slå dørene op for mere end 100 nye studerende. Fælles for dem er, at de alle er akademikere eller professionsbachelorer.

Den nye uddannelse giver de studerende mulighed for at videreuddanne sig til pædagoger på deltid på 2,5 år. Den almindelige pædagoguddannelse varer 3,5 år.

Et af kravene for de studerende er, at de skal være ansat som pædagogmedhjælpere under uddannelsen. Dermed kan akademikere skifte retning på kort tid, samtidig med at arbejde og få løn. Ordningen kan være med til at afbøde den store pædagogmangel.