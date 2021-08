Fakta

Besked til forældre



Sådan lød beskeden til forældre på Firehøjeskolen

Vi har i løbet af årets første skoledage haft nogle diskussioner med skolens ældste elever om, hvorvidt at modefænomenet croptops er ’go’ eller ’no go,’ når de er i skole. Vi har et par gange måttet bede nogle elever om at tage en trøje på, når denne form for top er blevet for kort. Det er ikke nyt for nogen af jer, at vi er et udskolingsteam med holdninger, og derfor henstiller vi til, at I tager en snak med jeres børn om, hvad der er ordentlig påklædning, når man er ’på arbejde’ og befinder sig på en offentlig institution. Vi har i udskolingsteamet, inklusive ledelsen, besluttet, at eleverne ikke må have bar mave i skoletiden. Bar mave med videre hører til hjemme i haven, på stranden og ude i sommerlandet.

Med venlig hilsen Udskolingsteamet

