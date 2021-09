Bupl vil ikke længere vente på regeringen: Ny aftale skal bekæmpe pædagogmangel

Flere steder i landet oplever vuggestuer og børnehaver problemer med at ansætte kvalificeret pædagogisk personale. En »rekrutteringskrise«, der ikke er tid til at vente mere på at få løst, mener Bupl, som nu går sammen med Københavns og Aarhus Kommune og de to byers professionshøjskoler for at finde lokale løsninger på rekrutteringsproblemet.