Rani Hørlyck er fremhævet som et skoleeksempel for integration. Nu krakelerer glansbilledet

På Rani Hørlycks første dag som leder på Nordgårdsskolen i Gellerup ved Århus i 2005 ankom hun med et tv-hold fra Danmarks Radio bag sig. Hendes første år som leder blev dokumenteret i DR-dokumentaren ’Ranis første år’ på skolen, som dengang var Danmarks eneste folkeskole med udelukkende tosprogede elever, der betyder, at børnene har et andet modersmål end dansk.

Lærerne var tilsyneladende ikke begejstrede for tv-holdet og opmærksomheden omkring skolen, som det blandt andet er beskrevet i bogen ’En skole for alle – Ranis forsvar for fællesskabet’ fra 2019.

Nordgårdsskolen i Gellerup blev i 2008 lukket, hvilket et flertal i byrådet i Aarhus besluttede med begrundelsen at ville gennemføre »en meget håndfast integrationspolitisk indsats«, som daværende børn- og unge-rådmand i Aarhus, Louise Gade (V), sagde.

Siden 2008 er Rani Hørlyck blevet hyldet for sin indsats for tosprogede elever som leder på Søndervangskolen i Viby, syd for Aarhus, der ved overtagelsen var plaget af dårlig trivsel og højt fravær blandt eleverne.

Hun er blevet fremhævet i flere medier, herunder Politiken, som et lysende eksempel på, hvordan man løfter tosprogede elever fagligt – en gruppe, der ellers klarer sig dårligere end deres etnisk danske klassekammerater, når det gælder såvel faglige resultater som trivsel.

I 2017 besøgte statsminister Lars Løkke Rasmussen sågar Søndergårdskolen, som han fremhævede i sin åbningstale:

»I august besøgte jeg Søndervangskolen i Aarhus. Her har de allerede hævet niveauet med 1 karakterpoint på få år, selv om mere end 9 ud af 10 elever har indvandrerbaggrund«, sagde han.

Rani Hørlyck er også blevet nomineret til priserne Årets Dansker og Årets Leder på baggrund af sit arbejde.

Politiken besøgte skolen sidste år, hvor den på det tidspunkt havde 23 forskellige nationaliteter. Ifølge Rani Hørlyck selv har vejen til det faglige løft været at rette fokus væk fra, at børnene har en anden etnisk baggrund, men behandle dem ligesom danske børn.

»De børn, der ofte kaldes tosprogede, er jo født og opvokset i Danmark. De skal ikke have særbehandling. Eleverne har brug for en skole, hvor der er klare forventninger, og hvor deres forskellighed gøres til en fordel i stedet for en ulempe«, sagde hun under et andet besøg til Politiken i 2019.

Især inden for de seneste 10 år har der været uddannelsespolitisk fokus på elever med anden etnisk baggrund med flere indsatser og evalueringer på området. I den forbindelse har Rani Hørlyck gjort Søndervangskolen nærmest landskendt for sin ekstraordinære faglige løft af eleverne, hvor karaktersnittet er rykket hele to cifre op: fra 3,4 i 2008 til 6,1 i 2017. Landsgennemsnittet ligger på 7,3. Og fra hendes tiltrædelse i 2008 og frem til 2019 halverede skolen antallet af indstillinger til eksterne specialtilbud.

Nuværende og tidligere lærere siger i dagens Politiken, at afgangselever fra Søndervangskolen i 2016 og 2017 fik tildelt ekstra tid til dele af den skriftlige afgangsprøve i dansk. De siger også, at ledelsen i flere år skulle have fortalt skolens personale, hvilke fag der var blevet trukket ud til de mundtlige prøver i for god tid. Flere lærere siger, at lærerne fik besked, så snart ledelsen havde fået besked fra ministeriet.

Hvad får Muhammed ud af det?

I bogen ’En skole for alle – Ranis forsvar for fællesskabet’ udgivet af Gyldendal beskrives ikke bare hendes faglige løft af Søndervangskolen, men fortæller også historien om en toårig pige, der i 1965 bliver adopteret fra et børnehjem i Indien, og som voksen bliver en idealistisk lærer og ildsjæl som leder på en fagligt udfordret skole. Hun har i sit virke »hårdnakket« insisteret på at skabe en folkeskole, der kan rumme alle. »Hvad får Muhammed ud af det her?«, lyder hendes mantra.

Bogen beskriver også, at hun som leder af Nordgårdsskolen i begyndelsen delte vandene. En tilsynsrapport fra Arbejdsmiljøstyrelsen i 2007 viste, at Nordgårdsskolen havde haft problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Rapporten pegede også på, at forsøget som heldagsskole – hvor tosprogede og svage elever i de små klasser gik i skole klokken 8 til 16 for at forbedre deres sprogkundskaber – var en del af årsagen til lærerflugt, der foregik samme år.

Yderligere rådgav tilsynsrapporten skolen til »øget ledelsesmæssig støtte og opbakning, for eksempel i konfliktsituationer« og »bedre information mellem ledelse og ansatte«. En lærer blev i 2007 fyret, hvilket hun selv mente skyldtes, at hun havde udtalt sig kritisk til dagbladet metroXpress om en presset hverdag med 24 børn af fire forskellige nationaliteter.

»Ledelsen vil vise et glansbillede af skolen, som ikke har meget med virkeligheden at gøre«, sagde læreren til metroXpress i 2007.

Politiken har henvendt sig til hende, men har ikke få