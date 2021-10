11 års testroderi er endelig slut. I flere år har man vidst, at de ikke fungerede

Det skulle tage mere end 11 år, investeringer i Joakim von And-størrelsen og spild af mange skoleelevers og læreres tid at få de nationale tests afskaffet. Læg dertil et par hylder fyldt med forsknings- og evalueringsrapporter og kilometervis af avisspalter. Så sidder mange sikkert tilbage med spørgsmålet: Hvorfor i alverden skulle det tage så lang tid at erkende, at testene ikke duede?

Først og fremmest kan det konstateres, at fredag blev en stor dag for lærere, elever og ledere i skolen. De forhadte nationale tests erstattes af mere afgrænsede færdighedstests i læsning og matematik, som faktisk kan bruges og ikke bare afholdes for at tilfredsstille et ønske om kontrol af skolen.