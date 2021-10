Nekrolog 2001-2021: Nationale test har martret folkeskolen i to årtier

Selvforståelsen af den danske folkeskoles kvalitet fik et gok i nødden for 20 år siden. Det lagde kimen til de udskældte nationale test, der både får en overhaling og et nyt navn i ny aftale. Læs om testens vej fra vugge til grav her.