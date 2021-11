Udflytning af uddannelser: Nu lander en øv-rapport på regeringens bord

Bag en uskyldig titel kan der godt gemme sig en regulær gyser. Det vil regeringen sande, når Danmarks Evalueringsinstitut nu offentliggør rapporten ’Geografiske mønstre i universitetsstuderendes optag og søgning’.

Rapporten er en gyser, fordi den i klare tal viser den udvikling, der tegner sig, når studieansøgere i de kommende år søger uddannelse. Det dokumenteres nemlig i rapporten, at kun 4 procent af de universitetsstuderende læser i en af de mindre universitetsbyer. Det fremgår samtidig, at næsten alle universitetsuddannelser i de mindre universitetsbyer har ledige pladser. ’Næsten alle’ skal her forstås helt bogstaveligt, for det er 97 til 98 procent af bacheloruddannelserne i Herning, Sønderborg og Esbjerg, der har haft tomme pladser i perioden 2009 til 2019.