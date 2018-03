Forstander på Krogerup Højskole: De unge er velfungerende og engagerede – på overfladen Uddannelsessystemet sætter unge under pres som aldrig før, mener Rikke Forchhammer, der efter 35 år i højskoleverdenen nu takker af som forstander på Krogerup Højskole.

Rikke Forchhammer er ikke typen, der mister mælet. Men når hun skal svare på, hvad det er for nogle unge mennesker, der kommer på højskolerne i dag i forhold til tidligere, tøver hun et kort eftertænksomt øjeblik:

»Altså, de unge, jeg møder i dag, er typisk meget velfungerende og engagerede – på overfladen. For nedenunder, når man taler med dem, føler mange af dem sig vældigt presset. Man kan godt mærke, at de har været igennem en fabrik, som har været rigtig hård for dem. Flere har tendens til depression, angst, ensomhed. Det fortæller mig, at det er helt nødvendigt at hive konkurrencementaliteten ud af dem. De har et virkelig stort menneskeligt behov for lige at stoppe op og tænke: Hvem er jeg?«, fortæller Rikke Forchhammer.

Jeg møder hende en frostklar dag i marts på Krogerup Højskole. Hun er selv lige fyldt 61 år. Hun har været en del af højskoleverdenen i 35 år, alle årene på Krogerup, hvor hun de seneste 10 år har haft til huse i forstanderboligen. Til sommer takker hun af for at hellige sig en verden uden for højskolen. Men så har hun også været med til at føre 71 elevhold gennem et længere kursusforløb.

Rikke Forchhammer er således et ganske troværdigt sandhedsvidne, når det handler om den gruppe af unge mennesker – typisk de såkaldte 4. g’ere – der efter gymnasiet vælger at rive et lille halvt år ud af kalenderen for at tage på højskole. Og i de seneste 10 år er der sket noget med denne gruppe:

»En af mine lærere siger altid, at man skal ’aflære’ dem gymnasieformen, når de kommer til højskolen. De sidder som pæne og søde elever og tror, at de får et 12-tal, hvis de rækker hånden op. Men hele det system skal man aflære dem. For her på højskolen taler vi blot sammen om tingene. Her får man ikke karakterer for sin præstation, og man kan ikke fedte for lærerne. Så ned med hænderne, siger vi til dem. Og så lærer de lidt efter lidt, at vi som lærere faktisk tager dem alvorligt«.

Højskolefruer har vi ikke i dag

Da Rikke Forchhammer kom til skolen for 35 år siden, var alting anderledes. Især sammensætningen af elever:

»Det var en meget blandet flok, ofte var der folk i 30-40’erne, som måske tog fri fra deres arbejde og kom her for at blive ladet op. Det ser vi ikke mere. Vi fik også folk, der var blevet henvist fra kommunen og havde svære problemer med alkohol og den slags. Dette var ikke altid uden problemer, men det betød, at elevgruppen var meget mere differentieret. I dag er de stort set alle mellem 18 og 22 år, men det, som alligevel skaber lidt differentiering, er, at vi har unge mennesker fra hele verden«, siger Rikke Forchhammer, der henviser til, at 19 af skolens nuværende 109 elever kommer fra den store verden – Ghana, Japan, Sydkorea m.v.

Hvordan var det at være højskolelærer for 35 år siden i forhold til i dag?

»Der var meget større frihed og mindre arbejde. Dengang var der to gange 16-ugers hold og så måske et enkelt sommerkursus. Så for de ansatte var friheden stor. Det betød også, at lærerne lavede noget ved siden af – for eksempel var forfattere eller lavede film. Fra ledelsens side så man på dette som en stor styrke. Men det hører også med til billedet, at mange af dem var ældre mænd, vel nærmest hanelefanter. De havde koner, der gik derhjemme og bagte boller og var højskolefruer. Dem har vi ikke i dag«.

I dag er der konstant kurser på Krogerup. Hen over året er der ingen pauser. Det er simpelthen en økonomisk nødvendighed, ikke mindst af hensyn til de store udgifter, der er forbundet med renovering af de gamle bygninger, forklarer Rikke Forchhammer.

Men det er også en økonomisk nødvendighed, at højskolen hele tiden udvikler og fornyer sig. Derfor har lærerne på Krogerup seks uger om året, som kaldes fordybelsesuger, hvor man kan bruge tid på at forberede den kommende sæsons kursusvirksomhed.