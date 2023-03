»Vi ønsker at skabe en højskole for alle slags unge mennesker, og vi håber naturligvis også på, at der blandt eleverne vil være unge med minoritetsbaggrund. Det er dog ikke et mål i sig selv. For dem, der måtte komme, tror jeg, at det vil være en stor værdi, at højskolen ligger i Gellerup, hvor man i omgivelserne også vil kunne spejle sig i mennesker med mange forskellige baggrunde«, siger forstander Ole Kamp.

