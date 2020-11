Nomineret til Politikens Pædagogpris 2020: »I vores klub kan de unge snakke om pik, patter og politik«

Kristina ’BIF’ Hansen Jessen arrangerer LAN-fester, tager på krabbefiskeri og sender pakker til tidligere klubmedlemmer, der er på efterskole.

Særlig stor betydning har det, at hun i de seneste 7 år har kørt en flok unge til deres afdøde vens gravsted på dødsdagen. Hun gør det, fordi hun ’ikke kan lade være’.

Foto: Janus Engel/FREELANCE Kristina"BIF" Hansen Jessen.

Kristina"BIF" Hansen Jessen. Foto: Janus Engel/FREELANCE

BIF – hvis kælenavn stammer fra familie i Brøndby – er nomineret til Politikens Pædagogpris 2020 for sit utrættelige arbejde som pædagog i Skads fritids- og ungdomsklub uden for Esbjerg, hvor hun forankrer klubben i lokalområdet under mottoet: ’Børns fritid er vigtig’.

Kan snakke om både sex og Trump

37-årige Kristina ’BIF’ Hansen Jessen blev uddannet pædagog i 2007, hvor en praktik i Skads førte til en ansættelse året efter. Her, 12 år senere, er hun ikke i tvivl om sine vigtigste funktioner som pædagog:

»Det er at være ægte og autentisk og at være den voksne, de unge altid kan komme til, som ikke peger fingre, og som altid har tid. Der er ingen lukkede døre hos mig. Der er jo noget jysk over os, men jo tættere vi er, jo mere åbner vi op. Hos os har vi de tre P’er, hvor vi kan snakke om pik, patter og politik«, griner hun og fortsætter:

»Vi skal ikke være de forskrækkede voksne, som ikke ved, de unge ser porno. Det har de forældrene til. Så længe vi snakker ordentligt, har vi en samfundstjeneste i at kunne snakke om alt. Det skal være et frirum at være i klubben, og her kan vi både snakke om sex og om Trump«, fortæller hun.

Og netop frirum til at føle forskellige ting og være i forskelligt humør er vigtigt, hvis man spørger BIF:

»Jeg kalder det en investering. Det kræver, at man er vedholdende, men også giver de unge plads. Der er nogen, som finder ud af folks humør på en skala fra 1 til 10. Jeg ser på, hvilket humør, de unge er i på en lidt anden måde. Nogle gange skal de have plads, nogle gange skal de have en krammer, og andre gange er de pisseirriterende, og så får de en lammer«.

Skolereform krævede nytænkning

Kristina Hansen Jessen har mange ’BIF-udtryk’, som hun kalder dem. Et af dem er ’børns fritid er vigtig’. Et udtryk, som kom mere i spil end nogensinde før med skolereformen i 2014. Med reformen blev børnenes ankomst i klubben skubbet fra 11.30 til 14.30, og forældrene i Skads fritids- og ungdomsklub skulle pludselig betale 300 kroner mere for skolefritidstilbuddet.

»Vi vidste faktisk ikke om klubberne ville overleve efter reformen«, fortæller Kristina ”BIF” Hansen Jessen og fortsætter:

»Og hvad gør man så? Enten siger du op, eller også tager du arbejdshandskerne på. Og der valgte jeg altså det sidste«.

Med arbejdshandskerne på, begyndte BIF sammen med sine kolleger at genopfinde klubben på de sociale medier. Der blev gjort reklame for klubben, brugt ekstra tid på månedsplaner og fundet på fede aktiviteter – fra ture til forlystelsesparker til ’terningtur’, hvor en terning viser, hvor klubbens lille bus skal køre ungerne hen.