Vuggestuepædagog: »Man skal tage legen alvorligt«

»Jeg valgte at blive pædagog, fordi jeg gerne vil være med til at give børn lige livsmuligheder. Alle børn kommer med forskellige ting i rygsækken. Når de kommer ud fra institutionen, vil jeg gerne være med til at give dem de samme værktøjer med til at kunne klare sig videre i skolen«, forklarer Mette Christensen og fortsætter:

»Jeg har rigtig mange dygtige kolleger, og vi er gode til at sparre med hinanden og få hinandens ressourcer frem. Vi er gode hver for sig, men vi bliver endnu bedre sammen. Det er vigtigt, at der er kvalitet i vores arbejde, og at vi hele tiden følger med i, hvad forskningen siger, så vi kan blive bedre«.

Indstillet af sin leder

Mette Christensen blev meget glad og overrasket, da hun hørte, hun var blevet indstillet til Politikens Pædagogpris 2020.

Indstillingen kom direkte fra hendes pædagogiske leder, Christina Thomsen. Hun er indstillet for blandt andet at have en helt unik tilgang til børnene, hvor hun tager udgangspunkt i, hvad de er gode til og optaget af. Det sker ved en altid »glædesfyldt grundtone« og ved at søge forståelse og indsigt i det enkelte barn.

Mette Christensen og de andre nominerede finder ud af, om de løber med en af priserne, når Politiken i samarbejde med Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger hylder de danske pædagoger ved en prisfest 17. november i Politikens Hus.