25-årige Lucas søgte ind på teologi, selv om han var ateist: »Jeg vil ikke være præst, når jeg ikke tror på Gud«

Selv om Lucas Antonio Madsen ikke tror på Gud, vil han alligevel gå på pastoralseminariet. Han forventer ikke, at blive omvendt. »Men hvis jeg kan gå fra at være kulturkristen til at blive ateist og nu være agnostisk, så kan jeg vel også blive kristen. Det er ikke noget, jeg forventer, men jeg kan selvfølgelig ikke udelukke det«, siger han.