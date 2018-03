Kendte med lærerfortid: Jeg får lyst til at kramme mig selv, når jeg tænker på min første uge som lærer Mød tre kendte danskere med en fortid som lærer.

Titusindvis af danskere er uddannet som lærere. Mange er lærere for livet, for andre er jobbet blevet et trinbræt til noget helt andet.

En karriere som politiker, fodboldtræner, skuespiller, musiker, forfatter. Blandt meget andet.

Mød tre fremtrædende danskere med en fortid som lærer her.

Marianne Jelved, radikal politiker. Skolelærer i 22 år frem til 1987, hvor hun blev valgt ind i Folketinget.

Foto: Joachim Adrian

»Noget af det bedste, jeg har gjort i mit liv, er at blive lærer. Alting i en skolesammenhæng går ud på, at der er et fællesskab, og at alle enkeltmennesker er dybt afhængige af at være med i det fællesskab. Kunsten som lærer er jo at skabe et fællesskab, som rummer alle.

Den sidste klasse, jeg havde på Jyllinge Skole, fik jeg ved en tilfældighed. I syvende klasse havde de aldrig været uden for skolen, for ingen lærere ville tage den klasse med. Der var 16 børn i klassen, de 13 var indstillet til specialundervisning. Vi tog al specialundervisning fra dem, og jeg fik dem 20 timer om ugen. Og så tog vi den derfra. Da de gik i niende klasse, var det en fuldstændig normal klasse.

Jeg har ofte spekuleret på, om det var et klogt valg at blive politiker i stedet for lærer. Som økonomiminister kunne jeg godt tage mig selv i at sidde og iagttage humøret hos dem, der sad rundt om bordet. Det er ligesom i et klasselokale. Så kan man komme med en munter bemærkning til en, der har brug for den«.

Tine Høeg, forfatter. Fik Bogforums Debutantpris 2017 for ’Nye rejsende’ om en ung gymnasielærer. Stoppede som gymnasielærer i januar.

Foto: Lærke Posselt Foto: Lærke Posselt/PR/Forlaget Rosinante

Foto: Lærke Posselt/PR/Forlaget Rosinante Foto: Lærke Posselt

»Jeg har selv haft fremragende dansklærere i både folkeskolen og gymnasiet, og hvis man kunne få lov at give noget af det videre, så ville det da være dejligt, tænkte jeg.

I starten var alting svært. Det handler min debutbog jo også rigtig meget om. At stå med alles øjne rettet mod dig og indse, at du ikke har nogen steder at gemme dig. I den første uge skrev jeg et manuskript til hver time – helt ned i detaljen: ’Godmorgen, har I haft en god weekend’. Haha, åh, jeg får sådan lyst til at kramme mig selv, når jeg tænker på det.

I den første uge skrev jeg et manuskript til hver time – helt ned i detaljen: ’Godmorgen, har I haft en god weekend’ Tine Høeg

Jeg havde en ret vanskelig klasse mit første år som lærer, og jeg lavede et forløb om rap, hvor eleverne blandt andet selv skulle skrive tekster og performe dem, og de var pludselig helt vanvittigt dygtige og kunne så meget med sproget.

Hver gang jeg holder foredrag eller læser op, bruger jeg min formidlingsmæssige erfaring. Jeg er vant til at bruge min stemme til at fange folks opmærksomhed«.