Nomineret til lærerpris: »Her har vi ikke 17 procent tosprogede elever. Vi taler 45 forskellige sprog«

»Når man kan jonglere mellem flere sprog, arbejder hjernehalvdelene sammen på en anden måde, end de gør ved andre aktiviteter. Den udvikler sig«.

Vinder af sprogpris

Sammen med en gruppe tidligere elever har hun startet oplysningsvirksomheden Wise Words, som sidste år modtog Den Europæiske Sprogpris.

Wise Words har været rundt på alle kommunens skoler i Svendborg, i andre byer og på Folkemødet på Bornholm for at udbrede budskabet om, at sprog bør stå i høj kurs, både som en faglig og en social valuta.

»Spørg ind til elevernes sprog, og brug det i undervisningen. Al forskning viser, at man kan bruge den viden, man har fra et andet sprog, når man skal lære et nyt«, siger Gro Caspersen.

Nour Rahhal fra 8. c har været i Danmark i 2 1/2 år. Sammen med sin familie flygtede hun fra borgerkrigen i Syrien. Hun er kommet ind i 8. c via modtageklassen, og fra starten har hun følt sig velkommen.

»Gro har fået mig til at føle, at det er okay at tale flere sprog, og at det faktisk er en gave at kunne. Hun tror på os, og hun fortæller os, at vi sagtens kan, at vi kan lære fransk, og at vi godt kan løse opgaven. Hun giver mig selvtillid«, skriver Nour Rahhal i sin begrundelse for, hvorfor Gro Caspersen bør modtage undervisningsprisen.

Og så imponerer det den unge kvinde, at fransklæreren er begyndt at gå til arabisk. »Det betyder meget, at hun gerne vil lære mit sprog. Hun er som en god veninde«, siger Nour Rahhal.

Det skal være sjovt

I 8.c har eleverne igen lagt blyanterne. Alle kropsdele flagrer rundt til det franske kæmpehit ’Papaoutai’. Vi er et godt stykke fra nationaltesten i dansk 19. april klokken 8.00, som en besked på tavlen minder eleverne om.