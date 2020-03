Guide til fjernundervisning: Sådan skifter du klasseværelset ud med en skærm

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Lige nu arbejder lærere, elever og forældre hårdt på at få meningsfuld undervisning op at køre – uden for klasseværelset. Og selv om fjernundervisning for de fleste er nyt, er der folk, der kender indgående til det. Folk, som har arbejdet med det længe før corona, karantæne og lukkede skoler.

En af dem er Tine Drud Jensen. Hun vandt sidste år en af særpriserne i Politikens Undervisningspris for sin eneste fjernundervisning af detail- og handelserelever på EUD online på Niels Brock.

Politikens Undervisningspris uddeles hvert år i samarbejde med Lundbeckfonden til dygtige lærere og undervisere fra hele landet. Der er åbent for indstillinger, og hvis du har en lærer, der som Tine Drud Jensen kan noget særligt, kan du indstille dem her.

Tine Drud Jensen blev hædret som en af landets dygtigste undervisere på trods af, hun aldrig havde mødt sine elever.

»Jeg havde ikke engang et fysisk kontor på skolen. Alt foregik online, og det fungerede ret fantastisk«, siger hun, da Politiken et år senere taler med hende for at få hendes bedste råd til fjernundervisning.

Fakts Seks gode råd til fjernundervisning Skab klare rammer. Eleverne skal vide, hvornår og hvordan de kan få fat på læreren. Det skal være nemt og overskueligt. Sørg for, at have hinandens telefonnummer.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Virtuelt klasseværelse. Skab et virtuelt klasseværelse, hvor man kan mødes. Eksempelvis en gruppe på Facebook Workspace, Microsoft Teams eller Slack.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Nem informationsdeling. Opret klassen på Moodle, Adobe Connect eller lignende. Her kan man uddele undervisning uge for uge, oprette afleveringsmapper og give hjemmeopgaver.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Afhold webinarer.Det er vigtigt at der er mening med de webinarer, I holder over Skype, Adobe Connect eller lignende. Lad eleverne tale på skift og bed dem slukke mikrofonen, når det ikke er deres tur.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Tavleundervisning findes ikke online. Drop lange gennemgange af teori. Det fungerer ikke online. Giv i stedet feedback på opgaver eller analyser tekster, eleverne har læst derhjemme.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Ingen undervisning uden relationer. Giv eleverne mundtlig feedback online i stedet for skriftligt. Og ring til dem og tag en snak, hvis de udebliver fra et webinar. Så ved de, du interesser sig for dem.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Vis mere

Tre praktisk ting skal være på plads

»Først og fremmest skal man have et virtuelt klasseværelse. Vi brugte Facebook Workplace, der fungerer ligesom en Facebookgruppe«, siger hun og tilføjer, at det også kan være andre platforme som Microsoft Teams, der fungerer på samme måde som Slack, der også bruges som kommunikationsplatform af mange arbejdspladser.

»Det vigtigste er, at man kan kommunikere let, overskueligt, og at man kan skabe en følelse af at være sammen som gruppe, selvom man ikke ses«, siger Tine Drud Jensen.

Derudover siger hun, at man også skal have en online platform, hvor eleverne kan finde undervisningsmateriale og opgaveformuleringer.

»Man kan eksempelvis bruge Moodle eller itslearning. Der er både et system til udlevering af materiale og en afleveringsmappe til opgaver. Det skal være overskueligt uge for uge for alle, ellers bliver det svært at forberede sig og deltage i undervisning«, siger Tine Drud Jensen.

Endelig skal man ifølge Tine Drud have en platform, hvor man afholder webinarer og mødes ansigt til ansigt uden at være i samme lokale.

»Det kan være Skype, Zoom eller Adobe Connect. Jeg starter altid med at afholde et møde, der handler om, at alle får teknikken til fungere. Når det er på plads, kan man bygge relationer, undervisning og læring ovenpå«, siger hun.

Klare rammer

»For at undervisningen kan fungere online, er det vigtigt, at der er klare rammer. Eleverne skal altid vide, hvornår og hvordan, de kan få fat på læreren eller underviseren. For mig var det vigtigt, at jeg havde alle elevers telefonnummer, og at alle elever havde mit«, siger hun.

Desuden er det vigtigt, at det er klart kommunikeret, hvornår eleverne kan få fat på underviseren.

»Er man tilgængelig hele tiden eller i specifikke tidsrum? Kommunikerer man på telefon, mail eller i et virtuelt undervisningsrum som Facebook Workspace? Det skal eleverne vide fra begyndelsen«, siger Tine Drud Jensen.

Tavleundervisning kan ikke overføres til nettet

»Fjernundervisning adskiller sig fra klasseundervisning på mange måder. Også indholdsmæssigt«, siger Tine Drud Jensen.

Hun foreslår eksempelvis, at man ikke ikke gennemgår teori online i samme grad, som man ville gøre i et klasseværelse.

»Det fungerer bedre, at eleverne har læst teorien hjemmefra, og så mødes man om fremlæggelser eller gennemgang af opgaver, hvor man får feedback og sparring. Det andet bliver for fjernt, og så mister eleverne koncentrationen«.

Hun tilføjer dog, at det kræver kommunikation og støtte af den enkelte.

»Det sætter lidt højere krav til elevens selvstændighed, og derfor er det afgørende, at man står til rådighed til at hjælpe mellem timerne, hvis der er noget, eleverne ikke forstår. Ellers taber man dem. Det er også her, forældrene kan gå ind og støtte«, siger hun.

Her spiller alderen ind.

»Hvis det er yngre elever, der ikke har modenheden til selv at læse og forstå teorien, kan det være nødvendigt at gennemgå den. Men her vil jeg anbefale, at man deler dem op i indre grupper og underviser dem lidt ad gangen, så der er plads til spørgsmål og øjenkontakt. For tavleundervisning fungerer ikke på nettet«.

Hun siger desuden, at et vellykket webinar kræver klare linjer. Hun foreslår, at man laver en regel om, at alle skiftes til at tale, og at dem, der ikke taler, slukker deres mikrofoner, når det ikke er deres tur.

»Så kan man skrive i en chat eller trykke på en knap, hvis man vil sige noget – ligesom hvis man rækker hånden op i et klasseværelse«, siger hun.

Relationer er afgørende

»Der er ingen undervisning uden relationer – det gælder også online. Der skal det bare skabes på en anden måde. Jeg gav eksempelvis ikke skriftligt feedback, men udelukkende mundtlig – altså online. Det gør dels, at de hører efter, men også, at de ved, at man interesserer sig for dem og giver sig tid til dem. Det styrker relationen og dermed ansvarsfølelsen hos eleven«, siger Trine Drud Jensen.

Hun foreslår desuden, at man kan dele eleverne ind i små online grupper og give dem opgaver, de skal løse i fællesskab.