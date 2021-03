Han bygger 3D-byer og robotter og omdanner computerspil til virkelige lege

Den innovative tilgang til undervisningen er blevet bemærket. En kollega skriver følgende i en indstilling af ham:

»Hvis ikke Christians klasse er i færd med at lave en hel by med huse lavet på 3D-printeren, så vinder de konkurrencer på tv med deres film eller laver julevideo til resten af skolen. Christian og hans klasser går bare forrest, og så kan vi andre forsøge at følge med. Senest stod vi under hjemsendelsen over for en udfordring til fastelavn. Christian løste udfordringen ved at udarbejde et program til computeren, så eleverne kunne slå katten af tønden hjemme foran skærmen. Hvordan Christian får alle sine projekter til at glide, er mig en gåde, for vi andre har i hvert fald kun 24 timer i et døgn. Og, nå ja, han sørger også for al it for både elever og lærere«.

I mit snart 8-årige lærerliv har jeg mødt mange ildsjæle, men jeg har ikke mødt en som Christian, der giver betydningen af engagement en hel ny dimension Indstilling til Politikens Undervisningspris

Festarrangøren

Christian Lund er blevet indstillet af 34 personer til Politikens Undervisningspris. En stor portion af indstillingerne kommer fra hans kollegaer, der hylder ham for at tage initiativ som eksempelvis virtuelle fredagsbarer og brætspil, og at ligegyldigt hvor travlt Christian Lund har med sit eget arbejde, siger han aldrig nej til at hjælpe.

En kollega skriver: »Som nyansat på skolen kan man ikke undgå at lægge mærke til Christian med det samme. Han tager hånd om de nye kollegaer ved at byde dem indenfor. Invitationer til sociale arrangementer, hjælpsom og opmærksom med udfordringer, små drillende beskeder eller en sjov kommentar på gangen. Alt sammen elementer, der gør, at man føler sig som en del af fællesskabet på skolen. I mit snart 8-årige lærerliv har jeg mødt mange ildsjæle, men jeg har ikke mødt en som Christian, der giver betydningen af engagement en hel ny dimension«.

Christian Lund forklarer engagementet med, at når man er glad for at komme et sted, så går man også den ekstra mil.

»Jeg glæder mig til at komme på arbejde hver dag. Vi har et rigtig godt sammenhold. Jeg betragter en stor del af mine kollegaer som private venner«.