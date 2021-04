Cigaretter til frokost og hemmelige klubber var en del af folkeskoletiden for Løkke. Men én lærer har i 45 år præget hans tilgang til arbejdslivet

I et parcelhus i Græsted sad Lars Løkke Rasmussen og øvede staveord, han vidste ville møde ham i den kommende diktat. Han havde lært ordene udenad og fik derfor som regel nul fejl i alle diktater.

Lars Løkke Rasmussen var netop startet i 3. klasse på Græsted Skole, og med rykket op i mellemtrinnet fulgte en ny klasselærer, Mona Hansen, som underviste i dansk.

»Mona kom som et lyn fra en klar himmel og gav os nogle nye staveord, vi ikke havde øvet os på, og det kan jeg simpelthen huske den dag i dag. Jeg havde været sådan en nulfejlsdreng, og pludseligt fik jeg ret mange fejl og havde nogle udfordringer«, siger den i dag 56-årige politiker og tidligere statsminister.

Det betød, at Lars Løkke Rasmussen fik særlige lektier for med blandt andet stumme d’er, endelser og ligge/lægge-øvelser.

»Men først og fremmest så hjalp hun mig ved, at hun opdagede det«.

Ud over selvbilledet som en ’nulfejlsdreng’ var Lars Løkke Rasmussen et barn, der fra en tidlig alder havde en finger med i spillet, når det gjaldt stort set alt, hvad der foregik på skolen. Om det angik skoleaktiviteter som skoleskak, madlavning og keramik, engagement i elevrådet eller senere i skoletiden druk og cigaretter i spisefrikvarteret.

»You name it, og jeg var der. Jeg har altid været skoleaktiv, ikke nødvendigvis undervisningsaktiv, men altså aktiv på skolen«, klukker han.

Lars Løkke Rasmussen handlede, når han gerne ville noget. Som for eksempel, da hans klasse i udskolingen blev henvist til et nedslidt klasselokale, hvor han overtalte skoleinspektøren til at lade eleverne male det gratis i påskeferien, såfremt skolen betalte malingen. Det endte med et nymalet orange og brunt klasselokale.

Engagementet på skolen havde klasselæreren Mona Hansen i den grad også, og det er en af grundene til, at hun omtrent 45 år senere stadig står klart i hukommelsen, og at Lars Løkke Rasmussen nu fortæller om hende i forbindelse med Politikens Undervisningspris, der hvert år uddeles til landets dygtigste og meste engagerede lærere.

Politikens Undervisningspris 2021 Politiken sætter fokus på de gode lærere og på den gode undervisning og hylder de lærere, der udfordrer og griber eleverne, får dem engageret og viser dem nye perspektiver. Lærere, der underviser i grundskolen, på gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, kan indstilles.

Hun gjorde altid mere, end hun egentlig skulle på sit arbejde. Som for eksempel at invitere klassen på lejrtur i sin egen ferie, inden klassen skulle starte i udskolingen og dermed have nye lærere. Eleverne i klassen og Mona Hansen skrabede selv penge sammen til at tage en uge til Sakskøbing for at sige ordentligt farvel.

»Der er fandme ikke mange skolelærere, der efter at have slæbt rundt på en klasse i et antal år og skal afgive dem, der investerer fridage på at lave en ordentlig afsked med hinanden. Hun var helt ekstraordinær«.

Klubleder og cigaretter til frokost

Når Lars Løkke Rasmussen i dag arbejder på at tiltrække medlemmer til sit nystiftede politiske netværk, er der erfaringer fra barndommen at trække på.

I 4. klasse blev Lars Løkke Rasmussens klasse midlertidigt forvist til en nedlagt skole tre kilometer uden for Græsted, fordi der var elevfremgang på skolen og ikke plads til alle. To 4. klasser blev derfor hver morgen kørt ud til den nedlagte skole med skolebus, imens lærerne, der skulle undervise dem, pendlede i taxa frem og tilbage. Det efterlod et tidsrum på cirka et kvarter, hvor 4. klasserne var alene i det store frikvarter. Og det kvarter var nok til at skabe ravage.

»Det er helt vanvittigt at forestille sig, men vi havde jo en fest. Vi fandt ud af, at der stod alle mulige gamle møbler oppe på loftet, og så indrettede vi os der og lavede en klub, hvor man skulle søge optagelse«.

Når man spørger Lars Løkke Rasmussen, om han selv var med i klubben, griner han.

»Ja ja da, I was the chairman, of course«.

Mona Hansen fik dengang styr på tropperne, da hun opdagede problemerne med 4. klasserne. Men i 7. klasse blev klasserne slået sammen med en anden skole i området, og Lars Løkke Rasmussens klasse skulle have ny klasselærer.

De mange nye ansigter resulterede i et kaos, hvor cigaretter og alkohol stod på menuen i det store spisefrikvarter. Lars Løkke Rasmussen beskriver selv en scene fra 7. klasse i sin erindringsbog fra 2020 ’Om de fleste og det meste’.

»... Drak man ikke en dåseøl i det lange spisefrikvarter, var man ikke rigtigt med. De fleste af os – måske i virkeligheden os alle – tømte nu det meste ud i hækken, når vi følte os ubesete. Det kulminerede i Fru Nords engelsktimer, som kom helt ud af kontrol. Vi larmede, var udisciplinerede og respektløse – og hun gav bare slip, satte ingen grænser og bøjede sig til sidst for folkekravet om, at vi da bestemt skulle have lov til at drikke cola. Og så stod den ellers på rom og cola i 7. klasse. Vildt at tænke på«.

Blå bog Lars Løkke Rasmussen Lars Løkke Rasmussen har været politiker hos partiet Venstre fra 1980 til 2021. Nu er han løsgænger. Under sin tid hos Venstre har han været formand for Venstres Ungdom, formand for Venstre, amtsborgmester i Frederiksborg Amt, indenrigs- og sundhedsminister, finansminister og statsminister af to omgange. Nu har han startet sit eget netværk, der hedder ’Det Politiske Mødested’. I slutningen af februar havde netværket 14.500 medlemmer. Han blev født i Vejle, men voksede op i den lille nordsjællandske by Græsted. Han har gået på Helsinge Gymnasium og uddannet fra jurist fra Københavns Universitet. Han er gift med gymnasielæreren Sólrun Løkke Rasmussen, og de har tre voksne børn sammen. Vis mere

For fanden, det er Mona

En tidlig politisk karriere startede for teenageren Lars Løkke Rasmussen, der ofte blev kaldt statsministeren i sjov på gymnasiet, hvor han ligesom i folkeskolen var engageret i alt, hvad han kunne komme i nærheden af af skolefællesskaber.

Da Lars Løkke Rasmussen så Mona Hansen igen, var der fart på hans politiske karriere. Drengen, der var leder af klubben på den nedlagte skole i Græsted i 4. klasse og havde svært ved diktaterne, dukkede op som indenrigs- og sundhedsminister for Venstre på skolen. Hans børn var nemlig kommet i mellemtrins-skolealderen, og de skulle også have Mona Hansen som klasselærer.

Men noget havde ændret sig, imens han havde været væk. Lars Løkke Rasmussens varmeste minder om en lærer, der altid gjorde en ekstra indsats, blev udfordret af nye tider.

Lærerne skulle opgøre deres tid i det udskældte UFØ-system, Undervisnings-, Forberedende- og Øvrig tid, der i dag er afskaffet. Det gav dengang anledning til en politisk bøvs fra Venstremanden.

Han sad til et forældremøde, hvor de længe skulle diskutere, hvorvidt hans søns klasse skulle tage hjem fra lejrturen kl. 11 eller kl. 16 om eftermiddagen.

»UFØ var på det allerværste. Jeg sad lidt forundret og tænkte for fanden, det er Mona, mand«.

Men Lars Løkke Rasmussens personlige relation til Mona Hansen gjorde, at han følte, at han godt kunne tale med hende om det.