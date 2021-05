Hele livet havde skole været en forgæves kamp for Mikkel. Indtil han fik en ny lærer, der selv har samme problem

22-årige Mikkel Aarup er i gang med at sætte en plade på et jernstativ, han selv har svejset sammen. Ved siden af stativet ligger en pose M&M’s chokolader. De er ikke til at spise, som kanelstangen, der dufter fra et andet bord bliver nippet jævnligt til af de eksamensforberedende EUX-elever på Mercantec i Viborg. Maskinen, Mikkel Aarup bygger, har til formål at farvesortere chokoladerne.

Line Goul Stoffer, der er lærer i automatik på skolen, der har både erhvervsuddannelser og gymnasium, kigger opmærksomt på Mikkel Aarups projekt og spørger ind til, hvor mange omdrejninger, pladerne har.

»Jeg er stoppet med at ryge«, siger Line Goul Stoffer i en indskudt bemærkning.

»Nå nå, det er da fremskridt«, svarer Mikkel Aarup, der er færdig på skolen til sommer og dermed har både en uddannelse som automatiktekniker og en studenterhue.

»Ja, der er ellers elever, der siger, at jeg er rarere, når jeg ryger«, klukker Line Goul Stoffer.

Hun går videre til to andre elever, der har kastet sig over at opgradere en gammel elbil med nye batterier, de har fået tilsendt fra Kina.

Line Goul Stoffer nikker langsomt, imens de to unge mænd forklarer hende, hvordan de vil svejse en ny kasse til batterierne i aluminium.

Skolen blev bygget om sidste år for at give mere plads til automatikeleverne. Nu er en hal svarende til en fodboldbane med tre etagers højde til loftet omdannet til værksted for automatikteknikerne på skolen. Hallen er næsten til at forveksle med et museum om maskiner, hvor elevernes pragteksempler på industrielle vaskemaskiner og skæremaskiner optager det meste af gulvpladsen.

En bette ung pige

Line Goul Stoffer har undervist elever i at opbygge og programmer styringssystemer til automatiske maskiner betjene den slags maskiner i 22 år. Når hun går igennem automatikhallen bliver der nikket, hilst og vinket fra både elever og kollegaer.

»Rygtet er simpelthen gået mig i forvejen, når jeg træder ind i et klasselokale her. Nye elever har hørt om mig, og jeg kan fornemme, de er glade for, at de skal have mig. Men de siger også nogle gange, at jeg er skrap og bestemt. Jeg har altid en plan og et mål for min undervisning. Jeg kan godt lide at lave fis og ballade i klassen, og jeg har nok mere larm i klassen end mange lærere har, men de holder også mund, når jeg beder dem om det«, siger hun.

Det har ikke altid været nemt for Line Goul Stoffer at blive taget seriøst som kvinde i faget. I automatikhallen skal man se langt efter lærere eller elever af hunkøn.

»Da jeg startede med at undervise som 30-årig og kørte efteruddannelseskurser, sad der 14 mænd, der stort set alle var ældre end mig, og jeg skulle komme og forklare dem om hydraulik. Jeg følte, at jeg skulle brænde lidt mere igennem for at bevise, at jeg kan det her fagligt, selvom jeg står der som bette ung pige «.

Nu er Line Goul Stoffer blandt de 15 nominerede til Politikens Undervisningspris, og derfor med i opløbet om de ni priser.

Første 12-tal

Mikkel Aarup var den første på skolen, der indstillede Line Goul Stoffer til Politikens Undervisningspris, fortæller han som det første, når man spørger ind til hendes undervisning.

Mikkel Aarup er ordblind, og skolen har altid været en forgæves kamp mere end noget andet. Men det var indtil han fik Line Goul Stoffer som lærer.

»Til at starte med kunne jeg godt mærke, at der var noget, der gjorde hende nervøs på tavlen, når hun var oppe og fremlægge, og så fandt jeg ud af, at hun også er ordblind«, siger han.

Line Goul Stoffer havde derfor en anden forståelse for Mikkel Aarups udfordringer i skolen.

»Hun hjalp mig en hel del med at sætte sig ned og snakke med mig og forklare mig det hele på en anderledes måde, så jeg bedre kunne forstå det. Jeg har brug for mere billedform end skriftform, og det gav hun mig. Det er første gang, jeg har oplevet, at en lærer virkelig tog sig af det og vidste, hvad det drejede sig om«, siger han.

Da Mikkel Aarup skulle til svendeprøve i automatik fik han sit første 12-tal nogensinde.

»Det var fuldstændigt vildt. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Jeg har altid kæmpet en kamp og kun fået 4 eller 7. Jeg havde tårer i øjnene og vidste ikke lige hvad fanden, jeg skulle gøre. Jeg har aldrig nogensinde oplevet at få 12 til en eksamen«.

»Når jeg tænker tilbage i dag tænker jeg stadig, tænk, at jeg faktisk gjorde det. Førhen har jeg aldrig troet på mig selv, at jeg kunne få gode karakterer. Det har givet mig en kæmpe selvtillid til, at jeg sgu godt kan, hvis jeg gerne vil«.

Mikkel Aarup er blevet ansat som automatiktekniker hos mejeriet Arla, hvor han også var i praktik i forbindelse med skolen. Her fikser og bygger han maskiner, der bruges til mælkeproduktionen. Han er nu ved at færdiggøre gymnasiedelen af sin EUX, og bagefter skal han arbejde fuld tid hos Arla som automatiktekniker.

»Der er altid en ny fejl eller en ny vinkel. Der er aldrig to ens arbejdsdage«, siger han begejstret om sit job.