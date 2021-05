Atypiske Steven kan vinde Politikens Undervisningspris i aften

»Vi kan altid bare sige, det er det dybe bassin«, lyder det fra gruppen af elever fra 9. klasse, der er i gang med at farvelægge poolen i klassens model over et tænkt havnebad i Rønne på Bornholm.

»Vi kan også bare give det et lag mere, så farverne er lige mørke«, siger Elisabeth Holst Ambrosen, der er en af 9.klasses 13 elever på Peterskolen i Rønne. Da der kun er 200 elever på skolen, er der kun et spor af niendeklasser.

Rundt om modellen af de to pools har eleverne bygget kanter af plexiglas, der har været en tur i ovnen, så det kan bøjes og laves rundt. Før de gik over i værkstedet, har de målt på, hvordan man finder areal og omkreds af en cirkel.

En anden pige fra klassen kommer ind med et nyt stykke plexiglas, der skal bruges som bro mellem de to pools.

»Hvor fed skal broen være?«, spørger hun, imens hun prøver at måle hvor bred den skal være.

»Den skal være topfed«, kvitterer Elisabeth Holst Ambrosen, og alle griner.

Steven Mogensen, der er klasselærer for 9. klasse og underviser i biologi og matematik i dag, går forbi med et par lydisolerende hørebøffer siddende rundt om hovedet.

»Ej, hvor bliver det bare flot!«, udbryder han.

I Rønne Havn på Bornholm er kommunen i gang med et nyt havnebad. Derfor er klassen gået i gang med at designe deres egne tænkte projekter med akvarium, wavepools og runde havnebade, som de vil præsentere for kommunen som idéer til, hvordan Rønne kan blive til det nye surfer-paradis.

42-årige Steven Mogensen er bygningssnedker og blev først lærer for fire år siden, hvor han blev ansat på Peterskolen. Han så et stort behov for mere praktisk undervisning for eleverne, da han startede på skolen. Klasserne har selv bygget deres eget ude-undervisningsområde af bænke, hvor de har planteeksperimenter, som de måler ph-værdi, kalium, nitrat og fosfor i de forskellige jordbundstyper.

»Jeg er nok en lidt atypisk lærer, fordi jeg bruger meget tid på at putte noget praktisk og kreativt ind i undervisningen, som kommer fra min baggrund som snedker. Jeg kan godt lide, at eleverne ser noget andet i samfundet, man kan beskæftige sig med, end bare det boglige«, siger han.

Den praktiske undervisningsmetode har gjort stort indtryk på eleverne på Peterskolen. De har indstillet ham til Politikens Undervisningspris, og nu er han blandt de nominerede i grundskolekategorien. Vinderne af de tre priser i kategorien bliver afsløret i aften klokken 21:30.

Lokal på skolen

Skolen ligner mest af alt et forvokset parcelhus udefra, hvor flere og flere længer er blevet støbt på i årenes løb.

Inde på gangen hænger der fotos af de gamle afslutningsårgange tilbage til skolens spæde start i 1980’erne.

Et billede får flere af eleverne til at grine, når de slentrer forbi på vej til undervisning. For det er nemlig Steven Mogensen med en langhåret 80’er manke. Selv om håret er blevet kortere, og tonerne i dag er grålige, er ansigtet stadig nemt at genkende for skolens 200 elever.

Steven Mogensens far arbejdede dengang på skolen som pedel, og hele familien bor stadig i dag klattet ud på de nærliggende villaveje i Rønne.

Genbrugssofaer og eget køkken

Eleverne i niendeklasse har været nede på genbrugsstationen med Steven Mogensen og købe tre sofaer til klasselokalet. To af dem er beige, den tredje er lyselilla men med hvidlige mærker de steder, hvor teenagekroppene har tynget mest. I klasselokalet er der også et lille tekøkken, som eleverne stolt fortæller, at de er den eneste klasse på skolen, der har.

Elisabeth Holst Ambrosen har kage med til klassen. En af pigerne siger, at hun ikke kan spise så stort et stykke.

»Nu er det jo ikke sådan, at jeg skal fedes op«, siger hun, men tager imod et stykke chokoladekage.

»Jeg vil gerne fedes op!«, siger Steven Mogensen og kommer over med et smil. Pigerne griner af ham.

Elisabeth Holst Ambrosen fortæller, at 9. klasses yndlingsdage er onsdag og fredag, hvor klassen har Steven Mogensen i næsten alle lektioner.

»Steven er en energibombe, så hvis vi har haft en hård dag i skolen eller er irriterede, så kommer Steven ind og spreder god stemning. Jeg kan godt lide, når vi laver anderledes ting som at tage ud at bygge. Før vi fik Steven, var alt skole meget seriøst, og jeg kunne godt blive sådan meget deprimeret over det. Efter vi har fået Steven, kan man bare mærke, at humøret er blevet meget lettere på folk. Det er sjovt at komme i skole, når vi har ham«.