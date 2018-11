Fire klimastemmer: »Jeg kan se almindelige børnefamilier nu, som er bange for, at deres børn ikke får lov at leve deres liv i en verden uden klimakaos«

Frederik Roland Sandby, aktivist i Den Grønne Studenterbevægelse.

»Jeg kan se almindelige børnefamilier nu, som er bange for, at deres børn ikke får lov at leve deres liv i en verden uden klimakaos. Der er virkelig ved at ske noget hjemme hos folk«, siger 24-årige Frederik Roland Sandby, som for bare et år siden slet ikke var engageret i klimadebatten. Nu er han en af de 25-30 unge, der er kernen i en bevægelse, der trækker 4-500 aktive til, når de holder arrangementer.

I de kredse, hvor han kommer, er der mange, der forsøger at ændre på deres forbrug, men egentlig mener bevægelsen, at det handler om at få politikerne til at drive klimaforandringerne frem.

»Vi tror ikke på, at det er folket, som skal ændre det her. Det er Christiansborg, som skal sætte forbrugsændringer i gang, hvis det skal batte. For eksempel ved at sætte afgift på varers CO 2 -belastning. Ellers sker der ikke nok, for mange ved ikke, at forbrug er et stort problem«, siger Frederik Roland Sandby, som studerer historie og geografi ved Roskilde Universitet.

Han efterlyser, at de grønne organisationer går ind med professionelle kræfter for at bakke op om en egentlig folkebevægelse.

»Det virker, som om klimabevægelsen har været fokuseret meget på skrivebordsøvelser, for eksempel at få pensionskasserne til at investere grønt. Det er også vigtigt, men vi har manglet den brede folkelige bevægelse, som samler de bekymrede forældre, klimaaktive bedsteforældre og studerende. De grønne ngo’er burde kaste deres professionelle kræfter ind i det«, siger Frederik Roland Sandby.

Tine Roed, direktør i Dansk Industri (DI).

»Der er ikke ved at opstå en folkebevægelse for klimaet i Danmark, den er der allerede«, understreger Tine Roed. Danske virksomheder har længe oplevet en efterspørgsel på ’grøn’ opførsel fra forbrugerne.

»Folk er meget opmærksomme på, hvordan vi lever og bor, hvordan virksomhederne opfører sig, og København er et fantastisk eksempel på en meget ’liveable city’ (menneskevenlig, grøn by, red.), som jeg tror, at vi alle er meget stolte af«, siger Tine Roed. Forbrugernes forventninger har været medvirkende til, at DI har presset meget på for en grøn omstilling.

»Der er vi så heldige, at danske virksomheder har nogle styrkepositioner inden for vedvarende energi og energieffektiviseringer. Vi mærker en stor efterspørgsel efter bæredygtigt byggeri, både herhjemme og i udlandet«, siger Tine Roed. Andre forbedringer kræver, at forbrugerne handler.

»Det vil være oplagt, at forbrugerne investerer i klimavenlig transport, vedvarende energi og smarte systemer. Det kan man gøre, uden at det går ud over ens livskvalitet«, siger Tine Roed. Nogle gange siger forbrugerne et, men gør noget andet, mener hun.

»Trenden med at købe billige varer i stribevis over nettet fra Kina strider imod forbrugernes ønske om, at varer er bæredygtigt produceret«.