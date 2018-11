Klimavismænd giver regeringen en høfligt formuleret røffel

De danske politikere har store ambitioner, når det gælder klimaet.

Til gengæld er de ikke gode til at leve op til ambitionerne.

Danmark er nødt til at skrue kraftigt op for kravene til især transport og landbrug, hvis man vil overholde de løfter, der er givet i EU, fastslår vismændene i Klimarådet i en ny rapport om politikernes indsats for at gøre det, der er nødvendigt for at undgå alt for store temperaturstigninger i fremtiden.

Rådet, der er sat i verden for at være både vagthund og inspirator for regeringen, fremhæver to afgørende tal:

Fra 2010 til 2020 vil Danmark beskære sin CO 2 -udledning med 19 mio. tons, som det ser ud nu.

Fra 2020 til 2030 vil Danmark skære udledningen med ca. 4,7 mio. tons ud fra det, der er vedtaget i Folketingets energiaftale fra juni og det klimaudspil, regeringen præsenterede i oktober, og som forhandles i Folketinget nu.

Det vil sige, at hvis regeringens udspil vedtages, vil Danmark sænke tempoet i CO 2 -reduktionen med lidt mere end tre fjerdedele. Det svarer til, at man hamrer fra en motorvej direkte ind på en stillevej.

»Målet om et drivhusgasneutralt samfund i 2050 er et ambitiøst mål, og derfor er det stærkt problematisk, hvis tempoet i den grønne omstilling falder til cirka en fjerdedel af vores nuværende omstillingshastighed. Dermed kommer vi til at skubbe den grønne omstilling foran os, og Danmark får derfor meget travlt efter 2030, hvis vi skal nå målet i 2050«, siger Peter Birch Sørensen, formand for Klimarådet og professor i økonomi ved Københavns Universitet.

Klimarådet Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der skal rådgive regeringen om klimaet både ved at kommentere politiske forslag og ved at komme med egne råd om, hvordan man bedst og billigst når Danmarks klimamål. Det minder dermed om f.eks. de økonomiske vismænd. Det blev indført ved lov af Folketinget i 2014. Rådet udgiver rapporter om særlige emner som f.eks. elbiler, vedvarende energi og biomasse. En gang om året gør rådet desuden status over, hvor langt Danmark er med at opfylde sine klimaløfter nationalt og i EU. Det er denne rapport, der er ude nu. Rådets formand er økonomiprofessor Peter Birch Sørensen fra Københavns Universitet.

Biler: For sent og for dårligt

Mere akut har Danmark også i Bruxelles lovet en række tiltag frem til 2020, og her har Danmark nu lynende travlt, konstaterer Klimarådet. Løfterne på transportområdet blev nemlig givet helt tilbage i 2009, men vi er slet ikke kommet hele vejen.



»Da vi nu er meget tæt på 2020, har Danmark svært ved at opfylde forpligtelserne«, konstateres det tørt i rapporten.

Løftet i 2009 gjaldt, at 10 procent af al den energi, der bruges til transport, i 2020 skal være vedvarende. Altså for eksempel elbiler (og tog og busser) eller bæredygtig biomasse i benzinen. Men så langt er vi ikke – det ser lige nu ud til, at vi når op på 8,7 procent. Derfor har regeringen i sin klimaplan foreslået, at bilisterne skal øge andelen af biobrændstof i benzinen til 10 procent, for så kan vi lige præcis komme i mål.

Uheldigvis er det ganske dyrt – det vil koste staten 140 millioner kroner om året den næste håndfuld år, forventer regeringen. Værre endnu: Det har faktisk ikke en ret god effekt for klimaet, globalt set, konstaterer rådet.

For når man lige pludselig skal skaffe så meget biobrændstof, er der dels en stor risiko for, at det kommer fra afgrøder, der kunne bruges til mad, dels for, at det udgøres af for eksempel biodiesel, der faktisk er værre for klimaet end almindelig benzin.

»Som det er nu, er biodiesel ikke nogen gevinst for klimaet. Det er konklusionen i adskillige analyser, og derfor er det vigtigt, at forbruget af biodiesel ikke stiger yderligere«, siger Niels Buus Kristensen, medlem af Klimarådet og forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt i Oslo.

Den høfligt formulerede rapport finder det ikke imponerende, i betragtning af at de seneste 10 års skiftende regeringer har kendt både krav og deadline.

»Med en tidligere indsats for at øge el som drivmiddel og brugen af biogas i tung transport kunne forpligtelsen være opfyldt på en mere klimavenlig måde, der samtidig kunne have bidraget til den langsigtede omstilling«, hedder det med det, der i akademisk sprog må betegnes som en ørefigen.

Klimarådet foreslår derfor, at når det ikke kan være anderledes, må man i det mindste sørge for, at EU-målet nås med flere klimavenlige biobrændstoffer. Og så må Danmark i næste årti hurtigst muligt udfase alle de biobrændstoffer, der ikke er gode for klimaet.