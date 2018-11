»Jeg er lodret uenig«: Minister afviser klimavagthundenes kritik

»Jeg er lodret uenig. Jeg synes, regeringens klimaplan er meget ambitiøs«.

Sådan lyder meldingen fra energi-, forsynings og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) i kølvandet på udgivelsen af Klimarådets rapport, som retter kritik af regerings indsats på området.

Klimarådet Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der skal rådgive regeringen om klimaet både ved at kommentere politiske forslag og ved at komme med egne råd om, hvordan man bedst og billigst når Danmarks klimamål. Det minder dermed om f.eks. de økonomiske vismænd. Det blev indført ved lov af Folketinget i 2014. Rådet udgiver rapporter om særlige emner som f.eks. elbiler, vedvarende energi og biomasse. En gang om året gør rådet desuden status over, hvor langt Danmark er med at opfylde sine klimaløfter nationalt og i EU. Det er denne rapport, der er ude nu. Rådets formand er økonomiprofessor Peter Birch Sørensen fra Københavns Universitet. Vis mere

Blandt hovedpointerne i rapporten er, at regerings klimaudspil - hvis det vedtages - vil sænke tempoet i CO2-reduktionen med mere end tre fjerdedele af vores nuværende omstillingshastighed.

Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, som skal rådgive regeringen om klimaindsatsen og en gang om året gøre status over, hvor langt Danmark er i forhold til at opfylde sine løfter på området. Det er den melding, som er klar nu, men som landets energi-, forsynings- og klimaminister stiller spørgsmålstegn ved.

»Jeg anerkender ikke præmissen om, at tempoet sænkes. Vi har placeret os blandt de mest ambitiøse lande overhovedet«, siger Lars Christian Lilleholt (V).

Politikerne træffer beslutningerne

Adspurgt om, hvem vælgerne skal sætte deres lid til, hvis ikke de kan stole på en rapport fra eksperterne i Klimarådet, lyder svaret:

»Det overlader jeg trygt til læserne af Politiken at vurdere. Jeg kan bare sige, at jeg kan stå fuldt inde for regeringens plan. Den er ambitiøs og lægger sporene frem til 2050 i forhold til, at Danmark skal være helt klimaneutral«.

En af pointerne ved at have et klimaråd er, at det er et ekspertudvalg. Hvorfor skal vi ikke lytte til eksperterne?

»Det gør vi da også, men det er politikerne, der træffer beslutningerne«, svarer ministeren.

Hvad skal man så bruge et Klimaråd til?

»Jeg er glad for Klimarådet. Det er godt, at vi bliver udfordret. Det skal man, og det er helt naturligt, synes jeg. Vi kommer løbende til at følge op på klimaindsatsen og på, hvor langt vi er nået for at kunne indfri de fremadrettede ambitioner. Til det er Klimarådet en værktøjskasse med forskellige forslag, som vi kan kigge nærmere på«, siger Lars Christian Lilleholt (V).

»Der skal også være plads til diskussioner. Det er klart, at det er et uafhængigt råd. De kommer med deres, og jeg lytter til det, men der skal også være plads til, at vi kan sige fra, når Klimarådet kommer med elementer, som vi ikke er enige i«, fortsætter han.

Ingen lette løsninger

Hvis Danmark vil overholde de løfter, der er givet i EU, er det især på landbrugs- og transportområdet, at kravene til CO2-udledningen skal strammes, lyder det fra klimavismændene.

Lars Christian Lilleholt (V) henviser dog til, at regeringen har afsat 90 millioner kroner til forskning på området. Samtidig er det vigtigt for ham at understrege, at Danmark ikke løser opgaven alene.

»Vi udleder 0,1 procent af verdens CO2. Det betyder ikke, at vi kan løbe fra udfordringen, men først og fremmest er det er afgørende, at vi får resten af verden med. Det løses ikke af et land alene, men derimod ved at presse på for højere målsætninger i EU, og ved at EU presser på for højere målsætninger i FN«.