Vismænd er urolige og frygter for Klimarådets fremtid og uafhængighed

Her er lovgrundlaget for Klimarådet

Klimarådet er forankret i Klimaloven, som blev vedtaget i juni 2014 af den daværende SR-regering, SF, Enhedslisten og de konservative, mens Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemte imod. Loven trådte i kraft 1. januar 2015.

Rådets første formand, professor Peter Birch Sørensen, blev udpeget 1. december 2014. De øvrige 6 medlemmer blev udpeget 23. februar 2015.

Om Klimarådet hedder det i Klimaloven:

§ 2. For at fremme et fagligt sammenhængende beslutningsgrundlag for Danmarks klimapolitik nedsætter klima-, energi- og bygningsministeren Klimarådet som et uafhængigt rådgivende ekspertorgan.

Stk. 2. Klimarådet bidrager med uafhængig rådgivning m.v. om omstillingen til et lav-emissions-samfund og har følgende hovedopgaver:

1) Vurdere status for Danmarks opfyldelse af nationale klimamålsætninger og internationale klimaforpligtelser.

2) Analysere mulige omstillingsveje mod et lav-emissions-samfund i 2050 og mulige virkemidler for at opnå drivhusgas-reduktioner.

3) Udarbejde anbefalinger om udformning af klimapolitikken, herunder valg af virkemidler og omstillingsveje.

4) Bidrage til den offentlige debat. Klimarådet skal i fornødent omfang i udarbejdelsen af sine analyser og øvrige arbejde høre og inddrage relevante parter, herunder bl.a. erhvervsinteresser, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet, jf. stk. 6.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan anmode Klimarådet om at komme med anbefalinger vedrørende særlige, højt prioriterede problemstillinger m.v. inden for lovens formål.

(...)

§ 3. Klimarådet består af 1 formand og 6 øvrige medlemmer.



Stk. 2. Klimarådet sammensættes af eksperter med bred ekspertise og et højt klimarelevant fagligt niveau inden for energi, bygninger, transport, landbrug, miljø eller natur og økonomi, herunder bred samfundsøkonomisk og erhvervsøkonomisk ekspertise. Formanden udpeges af klima-, energi- og bygningsministeren, og de øvrige medlemmer udpeges af klima-, energi- og bygningsministeren efter høring af relevante ministerier.

Stk. 3. Medlemmerne af Klimarådet udpeges for en periode af 4 år. Genudpegning kan ske én gang.

Klimarådets arbejde



Rådet har i de forløbne år udarbejdet fire hovedrapporter og ni analyser.

De fire hovedrapporter er:

’Omstilling med omtanke’. Status og udfordringer for dansk klimapolitik (november 2015)

’Afgifter der forandrer’. Forslag til klimavenlige afgiftsomlægninger (juni 2016)

’Omstilling frem mod 2030’. Byggeklodser til et samfund med lavere drivhusgasudledninger (juni 2017)

’Biomassens betydning for grøn omstilling’. Klimaperspektiver og anbefalinger til regulering af fast biomasse til energiformål. (maj 2018)



De ni analyser, hvoraf den første udkom 30. oktober 2015 og den seneste – ’Status for Danmarks klimamålsætninger og forpligtelser 2018’ – blev offentliggjort 28. november i år, har handlet om elbiler, fremtidens vedvarende energi, veje til drivhusgasreduktion i landbruget, PSO-ordningen, fremtidens grønne afgifter på energiområdet, CO-kvotesystemet, Danmark og EU’s klimamål for 2030 og Danmarks klimaindsats i internationalt perspektiv.

Dertil kommer en række debatindlæg i medierne.

