Fakta

Dagens klimadryp

Det årlige klimatopmøde, COP24, varer til weekenden. Her er et udpluk af onsdagens nyheder:





Fiji og Polen i aktion. De to seneste topmødeværter har erklæret, at de kortsigtede klimamål – frem til 2020 – skal skærpes. Meldingen er et signal om, at især værtslandet kan være på vej til at spille en større rolle på topmødet.

Forurening skal koste. 9 EU-lande, herunder Danmark, har i en fælles erklæring foreslået, at EU’s kvotesystem for CO 2 skal udvides til energi og transport. Målet er at gøre det dyrere at udslippe drivhusgasser.

Opsang fra FN. FN’s generalsekretær, António Guterres , har i en brandtale til regeringerne sagt, at ambitionerne skal hæves på alle parametre: »At forspilde denne mulighed (...) ville være ikke blot amoralsk, men suicidalsk«.

