Sagen kort: Få overblik over striden mellem Klimarådet og regeringen

Hvad handler sagen om?

27. november besluttede klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V), at økonomiprofessor Peter Birch Sørensen fra Københavns Universitet ikke længere skulle være formand for Klimarådet, efter at hans fire års periode var udløbet, selv om formanden gerne havde taget fire år til.

Hvad er problemet?

Udskiftningen skete efter en række rapporter fra Klimarådet, der var kritiske over for regeringen, den seneste blot fire dage forinden. Af samme grund blev det af flere kommentatorer og eksperter udlagt som en politisk fyring af en vagthund, der burde være uafhængig. Ministeren afviser og siger, at han blot ville have en ny type formand.

Hvad siger loven?

Loven giver entydigt ministeren ret til at udpege Klimarådets formand og dermed også fravælge en siddende formand. Men det er politisk uacceptabelt, hvis det skyldes utilfredshed med eller overfølsomhed over for kritik.

Hvordan er det præcise forløb?

11. juni 2014: S, SF, Enhedslisten, Radikale og Konservative vedtager Klimaloven, der nedsætter Klimarådet som uafhængig rådgiver for politikerne. I lovens bemærkninger nævnes, at parterne har indgået politisk aftale om et nyt klimamål: Danmarks CO 2 -udledning skal falde 40 procent fra 1990 til 2020. V, LA og DF stemmer imod.

1. december 2014: Peter Birch Sørensen udpeges som formand.

18. juni 2015: Venstre overtager regeringsmagten med en smal mindretalsregering.

24. november 2015: Klimarådet udgiver sin første rapport på basis af det vedtagne klimamål fra 2014. På et møde kort forinden kritiseres Peter Birch Sørensen af klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) for at bruge et mål, regeringen ikke er enig i – på trods af at Klimaloven giver rådet fuld frihed til selv at vælge emner.

16. december 2015:Konservative ændrer kurs, forlader den gamle aftale og bakker nu op om regeringens klimamål.

2016-2018: Klimarådet udgiver flere analyser og rapporter. Mange er kritiske over for regeringens linje, ikke mindst den seneste store rapport 23. november 2018.

27. november 2018: Lilleholt meddeler, at Peter Birch Sørensen ikke skal fortsætte som formand. Flere eksperter kalder det en politisk fyring.

7. december 2018: Birch Sørensen siger til Politiken, at han på mødet i 2015 følte politisk pres. Flere eksperter mener, at ministeren er gået for langt i forhold til Klimaloven.

19. december 2018: Lars Chr. Lilleholt tager til genmæle i et læserbrev i Politiken.