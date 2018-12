Klimaminister beskyldes for vildledning i læserbrev

Balladen om politisk pres på Klimarådet fortsætter. Klimaministeren kritiseres nu for at give forkerte oplysninger i et debatindlæg i Politiken.

Sagen om politisk pres på Klimarådet er langtfra slut. Nu anklages klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) for at vildlede offentligheden i et læserbrev til Politiken.

I læserbrevet, som blev bragt i Politiken 19. december, giver ministeren sin forklaring på den uenighed, der i november 2015 opstod mellem ham og Klimarådets daværende formand, Peter Birch Sørensen – en konflikt, der kulminerede for tre uger siden, da Lilleholt valgte at udskifte Birch Sørensen som formand for Klimarådet i det, der er kaldt en politisk fyring.

Klimarådet havde i 2015 lavet sin første rapport nogensinde, om hvordan man kunne nå det klimamål, der i 2014 var vedtaget af et folketingsflertal bestående af venstrefløjen, Radikale og Konservative – at Danmark burde sænke sine CO 2 -udledninger med 40 procent fra 1990 til 2020.

Men før rapporten kunne udgives, blev der udskrevet valg, og Venstre dannede en snæver mindretalsregering. Så da Birch Sørensen og Lilleholt mødtes for at tale om rapporten, føg gnisterne. Ministeren mente, at det var forkert af rådet at kritisere regeringen for et mål, som regeringen ikke gik ind for – et synspunkt, han uddyber i sit læserbrev.

»På det pågældende tidspunkt havde Danmark ikke en national klimamålsætning på 40 pct. i 2020, som det havde været tilfældet under den tidligere regering. Men Klimarådet valgte ikke desto mindre at give en status på denne målsætning og regne på omkostninger ved at nå dette tidligere mål«, skriver Lars Chr. Lilleholt.

Han sammenligner det med, hvis de økonomiske vismænd pludselig fik lyst til at lave en rapport om VLAK-regeringens evne til at opfylde en socialdemokratisk plan.

Men der går Lilleholt galt i byen, mener Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

»Man kan sagtens sige, at det ville være mest naturligt at rådgive regeringen om den politik, den har. Men jeg tror ikke, man kan sige, at Klimarådet er gået uden for sin bemyndigelse«, siger han.

Faktisk er ministerens debatindlæg i Politiken så vildledende, at hvis han havde givet det samme svar til Folketinget, kunne han være kommet på kant med ministeransvarsloven, siger Sten Bønsing.

Det skyldes, at den nationale klimamålsætning på en 40 procents reduktion aldrig var blevet omstødt, selv efter at Venstre dannede en mindretalsregering.

»Sådan som jeg forstår det, så må det anses for at være forkert og vildledende, hvad ministeren skriver. Der var jo ikke kommet en ny aftale om en national klimamålsætning. Så læserbrevet kan faktisk være en overtrædelse af reglerne om den almindelige sandhedspligt, offentligt ansatte er underlagt«, siger han.

Socialdemokratiets klima- og energiordfører, Jens Joel, er fortørnet over læserbrevets påstand om, at det nationale klimamål skulle være bortfaldet efter valget, før der var vedtaget et nyt.

»Lars Løkke er ikke kejser, han er statsminister. Det betyder, at han og hans ministre skal følge flertallet i Folketinget. Og på det tidspunkt støttede et flertal i Folketinget en anden politik end den, regeringen havde«, siger han.

.

Lars Chr. Lilleholt fastholder over for Politiken, at han har ret.

»Den såkaldte 40 procent-målsætning kunne efter valget i 2015 ikke betragtes som en nationalt bindende klimamålsætning«, skriver han i en mail og henviser til, at der godt nok var en politisk aftale om klimamålet, men den var ikke juridisk bindende, for den var ikke skrevet ind i selve Klimaloven.

»For det andet var den politiske aftale om 40 procent-målsætningen ikke længere gældende efter valget i 2015. Det skyldtes, at partierne bag aftalen ikke længere havde flertal i Folketinget efter valget«, siger han.