Lars Chr. Lilleholt: Jeg havde to kontroverser med Klimarådets formand

7. december bragtePolitiken et interview med den tidligere formand for Klimarådet, Peter Birch Sørensen. I artiklen siger Peter Birch Sørensen, at han og jeg tilbage i 2015 havde en kontrovers:

»Ministeren mente, at da vi var rådgiver for regeringen, skulle vi rådgive om de målsætninger, regeringen havde stillet op, og derfor var det ikke relevant at kritisere den for ikke at leve op til 40 procent-målet. Det havde vi en kontrovers om«, siger den tidligere formand for Klimarådet.

Jeg er helt enig med Birch Sørensen i, at vi havde en kontrovers i 2015, da Klimarådet fremlagde deres første rapporter. Vi havde faktisk to kontroverser.

Den ene kontrovers var, at Klimarådet forud for præsentationen af sin analyse af Danmarks internationale klimaposition havde sendt materialet under hånden til medierne, før jeg som minister havde mulighed for at orientere mig i Klimarådets anbefalinger. Det kritiserede jeg på mødet, fordi journalisterne ringede mig op og bad mig forholde mig til en analyse, jeg ikke kendte indholdet af.

På mødet i 2015 var der på intet tidspunkt tale om, at Klimarådet eller formanden blev udsat for et politisk pres

For at forstå den anden kontrovers skal man vide, at en af Klimarådets opgaver ifølge lovgivningen er, at rådet skal vurdere status på Danmarks opfyldelse af nationale klimamålsætninger og internationale klimaforpligtigelser.

På det pågældende tidspunkt havde Danmark ikke en national klimamålsætning på 40 pct. i 2020, som det havde været tilfældet under den tidligere regering. Men Klimarådet valgte ikke desto mindre at give en status på denne målsætning og regne på omkostninger ved at nå dette tidligere mål.

Det synes jeg ikke var en særlig relevant rådgivning. Det svarer jo til, hvis de økonomiske vismænd vil rådgive den nuværende borgerlige regering om Socialdemokratiets Fair Løsning. Men Fair Løsning er ikke denne regerings politik, og derfor vil vi ikke kunne bruge sådan et råd til noget.

På mødet i 2015 var der på intet tidspunkt tale om, at Klimarådet eller formanden blev udsat for et politisk pres, hvilket Birch Sørensen da heller ikke giver udtryk for i artiklen. Han kalder det en kontrovers. Det samme gør jeg. Alligevel skriver Politiken hen over hele forsiden: ’Vagthund udsat for politisk pres’.

Lad mig nu en gang for alle slå fast: Klimarådet blev oprettet af den tidligere regering. Min forgænger udpegede dengang formanden for en 4-årig periode – altså fra 1. december 2014 til 1. december 2018. Da Peter Birch Sørensens formandsperiode løb ud 1. december, fandt jeg det relevant at finde en ny formand for den kommende 4-årige periode.

Den beslutning var taget, inden vi fik Klimarådets seneste rapport, og beslutningen var tilgået Peter Birch Sørensen, inden han fremlagde Klimarådets seneste rapport. Der er således heller ikke hold i de gentagne beskyldninger om, at Birch Sørensen skulle være politisk fyret på baggrund af denne rapport.

Mit valg til ny formand for Klimarådet er faldet på professor Peter Møllgaard, som var næstformand i Energikommissionen. Han er fuldt ud lige så anerkendt som sin forgænger, og jeg forventer ikke, at Klimarådet bliver mindre kritisk af det, hvilket ingen kommentatorer da heller har påstået.

Jeg har dog den samme forventning til ham, som jeg havde til hans forgænger, nemlig at Klimarådet følger sit opdrag og rådgiver regeringen om, hvordan den når nationale klimamål og internationale klimaforpligtigelser, samt hvordan vi bedst omstiller til et lavemissionssamfund.