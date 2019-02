Forskere: Omstilling til en klimavenlig økonomi koster ikke mere end 150 kroner

Det vil gavne den grønne omstilling, hvis det går op for folk, at den faktisk ikke koster det hvide ud af øjnene. Prisen er noget, som tre forskere fra Odense gerne vil have til at fylde mere i den offentlige debat.

Prisen for at slippe af med de fossile brændstoffer kul, olie og naturgas i Danmark er 150 kroner per dansker per måned. Er det dyrt? Ikke i sammenligning med så meget andet, som vi bruger penge på. Madspild, for eksempel. Eller Netflix-abonnementer. Og teknologien findes allerede.

Det budskab vil tre lettere frustrerede forskere fra Syddansk Universitet i Odense rigtig gerne have ud til mange. For det skaber håb i forhold til klimaudfordringen, som ellers kan virke så uoverskuelig. De to civilingeniører og ph.d.-studerende Anders Winther Mortensen (AWM) og Kasper Dalgas Rasmussen (KDR) blev selv overrasket, da de i deres kandidatopgave så på prisen og mulighederne for at skrotte de fossile brændsler. De arbejder nu med nogle af løsningerne sammen med professor Henrik Wenzel (HW).

Fakta Grøn omstilling En kandidatopgave af to civilingeniører og ph.d.-studerende ved Syddansk Universitet fastslår, at Danmark kan vinke farvel til kul, olie og naturgas for en pris på 150 kroner per person per måned. Udgangspunktet er masser af strøm fra vind og sol. Den skal ud over direkte anvendelse til for eksempel elbiler og varmepumper også bruges til at fremstille brint (H 2 ) på basis af vand (H 2 O). Brint kan sammen med CO 2 fra luften eller fra punktkilder som biogas- eller biomassseanlæg bruges til at fremstille brændstof. Meromkostningen skyldes blandt andet prisen på strøm til katalyseprocessen, som skal holdes på et lavt niveau. Teknologien findes, og forskergruppen på Syddansk Universitet vurderer, at en brintbaseret brændstoffabrik kan stå klar om 5 år, hvis man beslutter at etablere en. Vis mere

KDR: »Den største ahaoplevelse for mig var, at alle teknologierne er der. Da vi startede med at undersøge problemet, troede jeg ikke, at det kunne klares i dag. Men det kan det godt«.

AWM: »Det er noget af grunden til, at jeg læste til civilingeniør: Jeg tænkte, at der måtte være nogle tekniske problemer, som der skulle findes en løsning på. Og så kommer vi frem til, at der ikke er noget teknisk, der mangler. Altså det er ikke det, vi står og venter på«.

I har holdt mange foredrag om jeres opgave. Hvordan er reaktionerne?

AWM: »De fleste siger, at det giver dem håb at få at vide, at det kan lade sig gøre, og at det er superoverkommeligt. Det er ikke det store problem, som man ellers tror, det er. For det virker jo virkelig uoverskueligt. Og vores hjerner hader ting, der er uoverskuelige«.

HW: »Det kan åbne muligheder igen. Jeg var ung i 1960’erne, hvor verden ligesom var uendelig, og der var en atmosfære af, at alt kunne lade sig gøre. Vi kom til Månen osv. Der var højt til loftet. Lige nu lever vi i en atmosfære af begrænsning, begrænsning, begrænsning. Uh, vi skal spare, vi skal gøre dette og hint. Det er jo lidt af et åg at leve under. Hvis vi erstatter de fossile brændstoffer med klimavenlige alternativer, kan alt igen lade sig gøre. Der er ingen begrænsninger: Vi kan flyve, hvor vi vil, vi kan gøre, hvad vi vil. Vi kan lave plast af CO 2 fra luften, så det er fuldstændig bæredygtigt«.

Det bedst tænkelige udfald er, at klimaet forbliver, som det er i dag

AWM: »Men i modsætning til månelandinger er klimaforandringer ikke et særlig sexet problem at løse. Hvis det lykkes os, sker der nemlig ingenting. Det bedst tænkelige udfald er, at klimaet forbliver, som det er i dag. Det kunne vi rigtig godt tænke os. Med en månelanding kan vi se, at der har været nogle mænd på Månen, og der er nogen, der har plantet et flag. Her skal vi gøre en hel masse for, at der ikke sker noget«.

Den grønne strøm

Opskriften er, meget kort fortalt, at få grøn strøm ind overalt, hvor man kan bruge strøm – for eksempel til elbiler og varmepumper – og at supplere med brintbaseret brændstof, grønne kopier af fossile brændsler, der kan gå direkte ind og erstatte fossilt fly- og skibsbrændstof samt den olie, der i dag bruges til plastfremstilling. Det er tre områder, hvor det ellers kan være svært at finde erstatninger.





De ’huller’ i strømforsyningen, der kan opstå, når vinden ikke blæser, skal dækkes ind med biogas, som kan opbevares i de nuværende naturgaslagre ved Stenlille på Sjælland og Lille Torup ved Limfjorden. De kan rumme gas nok til tre måneders elforbrug, og det er mere end rigeligt til at dække de vindstille perioder.

Blå bog Kasper Dalgas Mortensen, 27 år, civilingeniør, arbejder ved SDU på ph.d. om fremtidige energiteknologiers afhængighed af ressourcer. Anders Winther Mortensen, 27 år, civilingeniør, arbejder ved SDU på ph.d. om elektrobrændstoffers rolle i fremtidens energisystem. Henrik Wenzel, 62 år, professor i miljøanalyse og centerleder ved SDU (Syddansk Universitet) i Odense.

Teknologien, fremskrivning af produktionen af grøn strøm igennem de næste årtier og prisoverslag har Anders Winther Mortensen og Kasper Dalgas Rasmussen fundet i rapporter fra det statslige Energinet, Energistyrelsen og flere universiteter.

Hvorfor koster det ekstra at erstatte de fossile brændstoffer med noget andet?

HW: »Fordi de fossile brændstoffer er så billige. Der er nogen, der har lavet dem til os, og så er det bare at pumpe dem op og raffinere dem. De billigste oliefelter kan producere olie for 5-10 dollars (ca. 32-65 kroner) per tønde. Uanset hvordan man fremstiller alternativer, om det er biobrændsler eller brintbaserede, er det en meget besværligere proces end bare at pumpe kulbrinterne op af jorden«.

KDR: »De 150 kroner er ren samfundsøkonomisk omkostning. Man kan også kalde det en investering, for vi har ikke indregnet de fordele, der er. Ifølge et studie fra Aarhus Universitet ligger sundhedsomkostningerne ved vores luftforurening på cirka 1,5 procent af vores bnp. Det svarer til 450 kroner per måned per dansker. Meget af det stammer fra fossile brændsler«.

Hvem skal betale?

Der er tale om en løbende meromkostning i forhold til at fortsætte med kul, olie og naturgas. Det vil altså så at sige fortsætte efter 2050, hvor Danmark har en officiel målsætning om, at vores nettoudledning skal være nede på 0. Men klimaændringerne vil også have nogle konsekvenser, som ikke er indregnet i tallet.