Anders Morgenthaler: Om ti år vil du til alle sammenkomster blive spurgt: Hvilken side var du på i klimakampen?

Den tid, vi lever i nu, og det selskab, vi sidder til her, minder mig om tiden efter Anden Verdenskrig«.

Jeg kigger op fra min tallerken med munden fuld af lokalt produceret mad med en lidt anonym sovs af sankede urter fra Amager Fælled. Den gamle mand over for mig smiler blidt og har rare øjne. Han ønsker en form for tilladelse til at fortsætte sin tale om Anden Verdenskrig. Det er et positivt tegn, for de fleste ældre mænd plejer ikke bede om tilladelse, de begynder bare enetalen, så snart man har slået røven i sædet.

Over det hele sidder her folk, som alle har valgt side

Jeg giver den gamle et kort nik, permission granted.

»Jo, ser du, efter krigen, da jeg var dreng, forløb samtalen til alle familiesammenkomster – ja, alle former for sammenkomster faktisk – nogenlunde sådan her: Folk smilede og spiste, de drak også temmelig meget. Når så desserten var taget ud, og der var kaffe, RIGTIG kaffe, vidste alle, hvor samtalen skulle hen …«.

Den gamle mand holder en perfekt pause, så jeg kan agere sufflør.

»Hvad?!« stammer jeg, mens jeg forsøger at spytte noget lokalt indsamlet ramsløg/liljekonval ned i min genbrugspapirserviet.

»Hvilken side var du på?«, spørger den gamle og kigger på mig.

»Højre, jeg tror, du sidder til venstre, men det er vel alt efter, hvordan bordet vender«, vrøvler jeg.

Blå bog Anders Morgenthaler Født 1972. Anders Morgenthaler er tegner, forfatter, filminstruktør og klimaaktivist. Han var i 2014 med til at starte Den Grønne Friskole. Sammen med Mikael Wulff står han bag tegneserien ’Wulffmorgenthaler’. Senest har de udgivet bogen ’Mugge og hans mærkelige hjerne’. Anders Morgenthaler vil i en række klummer i den kommende tid undersøge, om der er ved at opstå en ny modstandsbevægelse i klimakampen.



Den gamle klukler, præcis som man ser på film.

»Nej, nej, min ven, hvilken side var du på under krigen? Det var det, folk ville snakke om, efter den var slut. Altid, i ti år var det fast inventar. Det var verdens længste afhøring. Alle, der var aktive modstandsfolk under krigen, fortalte de samme anekdoter om og om igen. Og alle, der var med til at skjule våben, overdrev deres indsats. Alle dem, der havde produceret for eller hjulpet tyskerne, havde sat’me nogle lange bevisførelser for, hvorfor de var nødt til hjælpe besættelsesmagten. Det var jo alvor, hvis du ikke producerede madvarer, feltsenge, eller hvad man nu havde gang i, overtog tyskerne din virksomhed, dit landbrug, smed dig i fængsel – eller endnu værre: deporterede dig til en koncentrationslejr«.

Den gamle stopper og tager en tår af sin ikke lokalt producerede vin.

»Men hvad er det præcis, der får dig til at tænke på tiden efter Anden Verdenskrig ved denne her komsammen?«. Jeg forsøger at virke intelligent igen. Den gamle kigger sig omkring, jeg mimer hans bevægelser.

»Se dig omkring. Her sidder vi til en såkaldt klimamiddag på en højskole. Maden er lokalt produceret, vegetarisk selvfølgelig. Der er folk fra Concito, den grønne tænketank. Derovre sidder en landmand, som skriver rasende blogindlæg om sine kollegaers tilsvining af grundvandet, udpiningen af jorden og tabet af biodiversitet«.

Jeg nikker, men forstår ikke helt sammenligningen.

»Og der sidder Maria Gjerding, præsidenten fra Naturfredningsforeningen, og ser glad ud. Der sidder Greenpeace og ser sure ud. Over det hele sidder her folk, som alle har valgt side«, siger han.

»Bingo«, råber jeg alt for højt. »Nu forstår jeg. Du mener, at vi allerede nu kan se, hvordan hele klimasamtalen i fremtiden udspiller sig? Hvornår valgte du side?«.

Den gamle nikker ivrigt. Han er Yoda, og jeg er unge, dumme Luke Skywalker på den der jungleplanet.