Suzanne Brøgger: Kære efterkommer, I vil vise vejen i klimakampen og genfortrylle verden

I min tid drejede politik sig om, hvorvidt vi var villige til at dele vores velfærd med flygtninge og indvandrere, mens det egentlige spørgsmål var og blev, om vi var villige til at dele Jorden og at lade livet gå videre til vores efterkommere, skriver forfatter Suzanne Brøgger i dette brev til en nyfødt.

De gamle i min tid troede ikke på himlen. De troede på jorden – og ville ikke vide bedre. Alt det mærkelige, der skete, blev bare kaldt for ’vejret’: de brændende skove, de druknende øer, de smeltende poler, de voksende ørkner, de døende koraller.

Så da de gamle ikke var til at rokke i troen på jorden, tog børnene over og strejkede. Parolen var: »Hvorfor gå i skole, hvis man ikke har en fremtid?«

Det var ret ubehageligt for de voksne at se, hvordan børnene var blevet deres vidner – og dommere.

Mens jeg skriver, står de nede på gåden og råber, om der er en voksen til stede?

Demonstrationen fortsætter i rap: »Ikke mere CO 2 , vil vi ha’ et sted at bo«.

Og de mener: På Jorden. Ikke på Mars, som jordboerne lige er landet på. Robotten ligner en stor edderkop med firkantede vinger. Den skal indhente informationer om planetens indre, måle ’marsskælv’ for at fortælle Mars’ historie, der kaster nyt lys på Jordens. Det kan være, du en dag tænker anderledes, men på mig virker Mars – med 20 grader om dagen til minus 140 om natten – som et ret ugæstfrit sted at slå sig ned.

I opdagede, at man ikke fik stoppet klimaflugten til Europa ved skræmmekampagner eller stramninger. Man skulle have fokuseret på selve årsagerne til migrationen, altså på de verdensmål, der skal sikre alverdens folk et håb om en fremtid med et klima, der er til at overleve i

Derfor skal vi være lykkelige for, at vi også til din tid – er begunstiget med en atmosfære, der kan beskytte os mod sindssyge udsving. Ligesom en god termojakke. Men det er samtidig den, vi skal hæge om. For engang havde Mars også en atmosfære. Dens deroute vil robotterne sikkert en dag berette om.

Du er tolv år i 2030, og det er gået op for jer, at verdensmålene ikke holdt. Derfor har I nu fået dem indført i skolen som obligatoriske fag forbundet med matematik, fysik, kemi, geografi, historie og samfund. I er tilfældigvis sytten i klassen, ligesom verdensmålenes antal, og det er dig, der har trukket klima, verdensmål nr. 13, tegnet med jordkloden inde i et øje. Eller Jorden – lige i øjet. Og det er dig, der er øjet.

Blå bog Suzanne Brøgger

Født 1944.

Hun debuterede som forfatter i 1973 med essaysamlingen ’Fri os fra kærligheden’, som er blevet oversat til omkring 20 sprog. Hun har herefter skrevet en række bøger, herunder: ’Creme fraiche’ (1978) og slægtskrøniken ’ Jadekatten’ (1998).

Senest har hun skrevet ’Norsk omelet’ (2018).

Suzanne Brøgger har igennem tiden vundet en række priser for sit forfatterskab og har været medlem af Det Danske Akademi siden 1997.

Privat er hun gift med forfatter og dr.phil. Keld Zeruneith. De har sammen en datter. Vis mere

Mars havde engang vand og søer, ligesom I stadig har på Jorden. Og I kan være glade for, at de ikke alle sammen er forurenede. Allerede i min tid begyndte man at rense op og fjerne plastik fra oceanerne. Verdensmål nr. 14, hvor tegnet er en fisk.

Da børnene går forrest i klimakampen, henvendte jeg mig til en af de demonstrerende fra 7. klasse, hvor de havde arbejdet med ’grøn omstilling’. De bestemmer selv, hvilket af verdensmålene deres ideer skal indgå i.

Efter at have set ’Before the Flood’ havde Leonard på 13 år en plan.

Den største klimasynder, USA, der burde føre an i klimakampen, var helt korrupt og havde meldt sig ud, sagde han. Der er ingen tid mere til at debattere, løbet er kørt, det er nu, der skal handles, sagde han.



Leonards hold præsenterede deres plan: INTERNATIONAL POWER NETWORK ved projekt Edison i Fredericia, hvor landets skoler mødtes for at byde ind med ideer til klimakampen. Ifølge Leonard er elbiler alt for upraktiske. De kan ikke køre særlig langt og skal hele tiden lades op. Men der er ikke litium nok i det lange løb til, at mere end 3 procent af verdens befolkning kan komme til at køre i elbiler. Medmindre – og her kommer Leonards idé ind i billedet: at vejnettet bygger på trådløse opladere. Al strømmen vil være samlet i ’ verdens helt store energiting’, INTERNATIONAL POWER NETWORK, der skal akkumulere energi fra hele verden.

Ørkenlandene vil være forpligtede til at donere solcelleenergi og vi kan her fra blæselandet donere vindkraft. Leonards hold opstillede følgende model: en vej limet sammen af ispinde, og under vejen et trådnet tegnet med tusser. I nærheden stod lige et hus med solceller på taget og en lysende arkitektlampe med en ledning til opladningsnettet under vejen – og på en grøn plet en vindmølle.

Han sagde også noget om ’abesnot’, jeg ikke forstod – og om hvor svært det var at bestikke dommerne med Bastogne-kiks.

Det er bare ét eksempel på, hvordan dine forgængere i skolen arbejdede på trods og i håb.

Men dulever nu i en tid, hvor den kosmiske bevidsthed er blevet mere udbredt og ikke bare for de få indviede. Hvordan skete den bevidsthedsændring? Vi ved det ikke. Men sådan er det med tidsånd. Den skifter gradvist og lige pludselig.

I dag er det ubegribeligt, at arbejderne engang kunne lave verdensrevolution med det enkle krav om en ottetimers arbejdsdag. ’Det klasseløse samfund’ var målet for den kommunistiske kamp. Det er noget lignende, der er ved at ske i din tid i udbredelsen af den kosmiske bevidsthed med verdensmålene som motor. I er alle født ind i Børnenes Bevægelse, der handler om Jordens genfortryllelse, og som forudsætter en ligelig fordeling af goderne.

Den lineære tænkning havde jo spillet fallit. For den leder bare til mere af det samme. I tænker nu i begreber som ’tidens fylde’ – der hvor tingene fuldbyrdes og går i opfyldelse. I er i 2030 kommet nærmere ’doughnut-økonomien’, der tænker biosfæren med ind i regnskabet som første prioritet, og som har gjort op med den type vækstøkonomi, der hverken fremmede menneskelig velfærd eller bæredygtighed.

Af hensyn til biosfæren lærte I at tænke på tværs af verdensmålene. For hvis den voksende middelklasse Jorden rundt i monsterbyerne skulle køre i bil og leve ’ligesom os’ – ville den stigende produktion komme i konflikt med klimafordringen.

Derfor er I ved at gøre verdensmålene til hverdagsmål. At tænke dem ind i alt, hvad I gør. Både i den måde, I lever på derhjemme, og på arbejdet. I verdenssamfundet. Uanset hvem du er eller hvor du er, vil der altid være et verdensmål, du kan forbinde dig med for at få mening i dit liv.

Det var jo lige præcis det, Greta sagde. Den lille pige fra Stockholm, der strejkede for klimaet foran Riksdagen hver fredag, og som fik resten af verden med sig i protesten – blandt andet med sin tale ved klimatopmødet COP24 i Polen. Det handler om at få mening i sit liv, sagde hun. Det er dér, fortryllelsen ligger gemt.

Til din tid er I blevet klogere. I opdagede, at man ikke fik stoppet klimaflugten til Europa ved skræmmekampagner eller stramninger. Man skulle have fokuseret på selve årsagerne til migrationen, altså på de verdensmål, der skal sikre alverdens folk et håb om en fremtid med et klima, der er til at overleve i.

Eller mål nr. 8, for ’anstændige jobs’. Hvis ungdommen overalt kunne øjne håb for fremtiden og forestille sig et liv, hvor de ikke var tvunget til at sulte eller at tage job som slaver, ville de ikke udvandre – må enhver idiot da kunne forstå.