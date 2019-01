Isen i det sydvestlige Grønland smelter hurtigere end forventet

Et nyt internationalt studie med dansk deltagelse viser blandt andet, at afsmeltningen i Arktis reagerer meget hurtigt på klimaudsving.

Isen i Grønland smelter med overraskende og foruroligende høj hastighed.

Det viser et nyt internationalt studie fra det amerikanske Ohio State University med deltagelse af danske DTU Space. Studiet er baseret på målinger både fra rummet og nede på Grønlands grundfjeld. Og det dokumenterer, at afsmeltningen også sker fra områder i det sydvestlige Grønland, hvor den ikke tidligere har været så markant.

Studiet dokumenterer desuden, at afsmeltningen påvirkes væsentligt hurtigere af temperatursvingningerne, end forskerne tidligere har regnet med.

Tilbage i 2003 forsvandt der 111 kubikkilometer is om året. Ti år senere var mængden næsten firedoblet, svarende til smeltevandet fra 428 gigantiske isterninger på 1 km gange 1 km gange 1 km. Hvor det tidligere især var isen fra gletscherne i de nordvestlige og sydøstlige dele af Grønland, der bidrog til afsmeltningen, er det nu også isen i det sydvestlige Grønland - hvor der ikke er gletschere - der smelter.

»Det er overraskende, og i fremtiden vil smeltevand fra dette område sandsynligvis komme til at levere et stort bidrag til de globale havstigninger«, skriver professor Shfaqat Abbas Khan fra DTU Space, som har bidraget til forskningsstudiet, i en pressemeddelelse.

Følsom is

Studiet viser også, at indlandsisen er endnu mere følsom over for temperaturændringer i atmosfæren og havene, end man hidtil har troet.

Fra begyndelsen af 2003 til midten af 2013 accelererede afsmeltningen som nævnt kraftigt. Men så, i de efterfølgende 12 til 18 måneder, holdt isen næsten op med at smelte for så igen at tage fart frem til i dag.

»Når klimaforandringerne ændrer på vejrsystemerne, sker forandringerne overraskende hurtigt på indlandsisen. Det kan være i løbet af få måneder, at afsmeltningen accelererer eller aftager, når luften og havene opvarmes eller afkøles. Så i takt med at temperaturen i atmosfæren nu fortsætter med at stige, vil vi se øget afsmeltning med det samme«, siger Shfaqat Abbas Khan.

Når gletscherne smelter, skyldes det to forhold: Temperaturstigninger på land samt stigninger i havvandets temperatur der, hvor gletscherisen løber ud i havet. Når isen i det sydvestlige Grønland nu smelter så hurtigt, som tilfældet er, skyldes det især temperaturstigningerne i luften.

Samspilsramt

Temperaturen på Grønland og i Arktis i det hele taget - og dermed indlandsisens afsmeltningen - påvirkes af et fænomen, som kaldes ’den nordatlantiske oscillation’ (NAO). Det er forskellen mellem lufttrykket på øgruppen Azorerne i Atlanterhavet ud for Marokko, hvor der som regel er højtryk, og på Island, hvor der som regel er lavtryk.

Når forskellen mellem de to målepunkter er lille, vil Grønland og Arktis opleve varme vintre og stor afsmeltning. Mens en høj NAO vil medføre kolde vinter og mindre afsmeltning.

»Årsagen til, at vi ser så massiv afsmeltning i de her år, er, at den midlertidige opvarmning fra NAO falder sammen med en mere stabil global opvarmning. For 30 år siden var de to effekter ikke store nok til at accelerere afsmeltningen. Omkring 2000 nåede iskappen et tipping-point, så den nu smelter langt hurtigere end gennemsnittet for 1950 til 2000«, skriver Michael Belvis, professor på Ohio State University og ledende forfatter til det nye studie.