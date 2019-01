Klimaministeren overvældet af ansøgninger: 383 unge vil med i klimaråd - kun 10 kan få en plads Der er i høj grad brug for nye idéer til at løse klimaudfordring, mener minister.

Er du optaget af klima, og har du lyst til at gøre en forskel?

Med det spørgsmål har energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) efterlyst unge mellem 18 og 29 år til et nyt Ungeklimaråd.

Og interessen har været større, end ministeren havde forstillet sig. 383 unge havde ved ansøgningsfristens udløb lagt billet ind på at komme med i rådet, der skal komme med indspark til regeringens klimapolitik.

Ministeren er overvældet over interessen.

»Jeg havde slet ikke forestillet mig, at der var så stor interesse. Det bliver en svær opgave at udvælge ti af dem«, siger Lilleholt.

» Jeg har simpelthen brug for at få de unges råd. Regeringen har i forvejen et klimaråd. Så synes jeg også, at det er ganske fornuftigt, at vi får et Ungeklimaråd«.

Spørgsmål: Men er det idéer, der mangler på klimaområdet, eller er det politisk vilje til at gennemføre dem?

»Der mangler i allerhøjeste grad gode idéer. Der mangler ikke mindst idéer fra unge. Unge tænker ofte på en helt anderledes måde end vi voksne«.

Spørgsmål: Vil du så love at arbejde for, at de forslag, de kommer med, bliver til virkelighed, også selv om de måtte være ubekvemme?

»Vi kommer også til at arbejde med ubekvemme forslag. Kommer der forslag, som virkelig kan føre til CO2-reduktioner, som vi ikke har tænkt på før, så skal de være mere end velkomne«.

ritzau