Omstridte havmølleparker bliver forsinket af nye miljøundersøgelser

Det svenske selskab Vattenfall skal udarbejde en ny miljøvurdering af den omstridte havvindmøllepark Vesterhav Syd, som skal opføres ganske tæt på den jyske vestkyst ud for Holmsland Klit. Det meddelte Energistyrelsen fredag. Det kan tage mange måneder, da den nye vurdering vil kunne påklages til Energiklagenævnet.

Det samme kan blive tilfældet for den kystnære havmøllepark Vesterhav Nord, oplyser Energistyrelsen. Den skal ligge tæt på kysten syd for Thyborøn, og også her står Vattenfall bag.

Styrelsens melding kommer, efter at Energiklagenævnet lige før jul meddelte, at den oprindelige miljøredegørelse – som Energistyrelsen havde fået udarbejdet – ikke var tilstrækkelig præcis.

Forløbet skaber uklarhed om investeringer i havvind i Danmark, hedder det i en kommentar fra Vattenfall Danmarks direktør, Michael Simmelsgaard:

»Stabilitet og forudsigelighed er vigtige elementer i enhver stor infrastrukturinvestering, ikke mindst i energisektoren. Med afgørelsen om Vesterhav Syd og de processuelle konsekvenser, som de er kendt i dag, er der blevet sat spørgsmålstegn ved den måde man har arbejdet med havvindinvesteringer i Danmark«, skriver han.

Han minder om, at selskabets endelige investeringsbeslutning er »betinget af den proces, som nu er sat i gang«, men erklærer sig overbevist om, at der kan findes en løsning.

»Vattenfall er fuldt dedikeret til Vesterhav-projekterne. De bidrager betydeligt til Danmarks og lokalområdets grønne omstilling med en forøgelse af den årlige danske elproduktion fra vind tæt på 10 procent«, fortsætter Michael Simmelsgaard.

Meddelelsen var Vattenfall lægge op til., at der også skal udarbejdes en ny miljøredegørelse for Vesterhav Nord. De to vindmølleprojekter skal efter planen stå klar senest ved udgangen af 2020. Vattenfall ønsker ikke at udtale sig om eventuelle forsinkelser på grund af de nye miljøredegørelser, der skal udarbejdes.

Især Vesterhav Syd er blevet mødt med en regn af protester fra sommerhusejere i området. 20. december gav Energiklagenævnet dem ret i, at Energistyrelsens miljøredegørelse for projektet rr udarbejdet på et upræcist grundlag. Derfor skal der udarbejdes et tillæg med udgangspunkt i det konkrete projekt, lød det fra nævnet.

Energiklagenævnet lagde i sin afgørelse ligesom klagerne vægt på, at Vattenfall vil opstille vindmøllerne på en anden måde end forudsat i miljøredegørelsen. Vattenfall ønsker at opstille møllerne på en række og ikke i det gittermønster, som miljøredegørelsen tager udgangspunkt i.

»Det kan have en anden og muligvis større indvirkning på miljøet«, hedder det i nævnets afgørelse.

Miljøredegørelsen og en eventuel tilladelse til at opføre havmølleparken bør også tage udgangspunkt i møllernes konkrete afstand til kysten. Det har heller ikke været tilfældet. En stor del af kritikken går netop på, at Vattenfall vil opstille møllerne helt ned til fire kilometer fra kysten i stedet for længere ude.

Vesterhav Syd og Vesterhav Nord skal opføres som resultat af et offentligt udbud, og produktionen af strøm fra dem vil få støtte i de første 10-12 år.