»Troværdighed er ikke ligefrem hans speciale«: Klimafornægter på vej ind i Trump-komité om klimaforandringer

Trump er ved at nedsætte en komité, som skal undersøge, hvorvidt klimaforandringerne påvirker landets nationale sikkerhed. Og i et lækket notat fremgår det, at det er klimafornægteren dr. William Happer, der skal lede den.

FOR ABONNENTER

Præsident Donald Trump er i gang med at nedsætte en komité, som skal undersøge, hvorvidt klimaforandringerne påvirker landets nationale sikkerhed. Og det ser ud til, at manden, som skal lede foretagendet, bliver den lige dele berømte og berygtede 79-årige dr. William Happer. Det skriver The Washington Post, som er kommet i besiddelse af et internt notat fra Det Hvide Hus.